Duke protestuar ndaj lidhjeve të kompanisë me Izraelin, punonjësit e Google mbajtën protesta në dy nga zyrat e gjigantit të teknologjisë në Kaliforni dhe New York City.

Protestat e së martës u drejtuan nga një grup i quajtur "No Tech For Apartheid", i cili thotë se kërkon që Google dhe Amazon "të heqin kontratën e tyre Nimbus me qeverinë dhe ushtrinë izraelite".

Në Sunnyvale, Kaliforni, protestuesit u zotuan të qëndrojnë derisa Google të përfundojë kontratën e saj prej 1,2 miliardë dollarësh me Amazon, e cila do t'i sigurojë Izraelit shërbime cloud dhe qendra të dhënash për projektin Nimbus.

Protesta u transmetua drejtpërdrejt në kanalin Twitch të grupit.

Rreth 10 orë pas protestave, policia arrestoi grupe punonjësish në Nju Jork dhe Kaliforni, raportoi grupi në X.

Protestat përkojnë gjithashtu me ofensivën e vazhdueshme të Izraelit në Rripin e Gazës, e cila që nga 7 tetori i kaluar ka marrë gati 34.000 jetë.

Projekti Nimbus

Nimbus përfshin një sistem cloud dhe të mësimit të makinerive që mundëson ruajtjen, mbledhjen, analizën, identifikimin e motiveve dhe veçorive nga të dhënat dhe parashikimin e të dhënave dhe motiveve të mundshme.

Një kontratë 1,2 miliardë dollarë për projektin u nënshkrua në prill 2021 nga Izraeli me Google dhe Amazon.

Izraeli njoftoi në prill 2021 se Google dhe Amazon fituan tenderin masiv shtetëror, duke lejuar Izraelin të krijojë qendrat e tij lokale të serverëve të ruajtjes së cloud.

Sistemi mund të mbledhë të gjitha burimet e të dhënave të ofruara nga Izraeli dhe ushtria e tij, duke përfshirë bazat e të dhënave, burimet dhe madje edhe burimet e vëzhgimit të drejtpërdrejtë si kamerat e rrugëve dhe të dronëve.

Kritikët argumentojnë se projekti mund të ndihmojë Izraelin të vazhdojë sistemin e tij të shtypjes si aparteid, dominimit dhe ndarjes së popullit palestinez.