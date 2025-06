Me një popullsi prej 85,3 milionë banorësh, Türkiye renditet e 18-ta në mesin e 194 vendeve për nga madhësia e popullsisë në vitin 2023, zbuloi të martën byroja statistikore e vendit.

Popullsia e Türkiyes përbënte 1,1% të popullsisë globale, sipas të dhënave të TurkStat të publikuara përpara 11 korrikut, Ditës Botërore të Popullsisë, duke cituar vlerësimet e OKB-së për popullsinë.

India ishte vendi më i populluar në botë me 1,43 miliardë banorë, e ndjekur nga Kina me pak më pak me 1,42 miliardë dhe ShBA-ja me 339.5 milionë.

Tri vendet e para më të populluara përbënin 39.7% të popullsisë globale në vitin 2023, treguan të dhënat.

Popullsia më e lartë e fëmijëve u pa në Niger dhe Republikën e Afrikës Qendrore me 55.5%, ndërsa përqindja e popullsisë së fëmijëve në Türkiye ishte 26%, nën përqindjen e popullsisë së fëmijëve në botë prej 29.8%.

Sa i përket popullatës rinore, Siria kishte numrin më të lartë të të rinjve të moshës 15 deri në 24 vjeç, duke përbërë 24,1% të popullsisë së saj, ndërkohë që përqindja e popullsisë së të rinjve në Türkiye ishte 15,1%, nën mesataren botërore prej 15,5%.

Raporti, duke cituar të dhënat e OKB-së, tregoi se Monako kishte popullsinë më të madhe të moshuar, duke përbërë 35,8% të popullsisë së saj.

Türkiye, nga ana tjetër, kishte një përqindje të popullsisë së moshuar prej 10,2%, pak mbi mesataren globale prej 10%.

Sa i përket fertilitetit, shkalla më e lartë e lindshmërisë u pa në Niger me 6,67 fëmijë në 2023.

Të dhënat treguan se ndërsa shkalla e lindshmërisë në mbarë botën ishte 2,31 në 2023, shkalla e lindshmërisë së Türkiyes mbeti nën totalin botëror në 1,51.

Norma totale e lindshmërisë përbën numrin mesatar të fëmijëve të ngjizur.

Për më tepër, Monako kishte jetëgjatësinë më të lartë në lindje për femrat në 89 vjet dhe meshkujt me 85,2 vjet.

Ndërsa jetëgjatësia mesatare globale ishte 76 vjet për femrat dhe 70,8 vjet për meshkujt, Türkiye kishte një mesatare më të lartë me 80,3 vjet për femrat dhe 74,8 vjet për meshkujt, sipas vlerësimeve të OKB-së të cituara në raport.