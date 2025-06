Roksan Sarfati, një dizajnere turke, është kthyer në një fener të modës së qëndrueshme, duke i shndërruar pëlhurat e hedhura në krijime unike nën brendin e saj.

Rrugëtimi i saj filloi në vitin 2013 pasi u diplomua për dizajn modës në Itali dhe fitoi përvojë në disa brende të njohura turke. Këto role e ekspozuan atë ndaj mbeturinave të mëdha të pëlhurave të industrisë së tekstilit, duke ndezur një vendosmëri në të, për të krijuar një sistem më të barabartë.

"Pashë sa shumë pëlhurë hidheshte gjatë një prej udhëtimeve të mia në Ordu", thotë Sarfati për TRT Espanol.

"Zbulova një dyqan ku shpërdoroheshin 600 kilogramë pëlhurë çdo muaj. Kuptova se kishte nevojë për një sistem më të drejtë", shton ajo.

Ky zbulim ishte një pikë kthese në karrierën e saj.

Sasia e madhe e mbeturinave e bëri atë t'i transformonte këto pëlhura në çanta të punuara me me dorë, secila unike.

Me mbështetjen e prindërve të saj, ajo lançoi Mah-Roc, duke mishëruar filozofinë e "zero mbeturinave". Nga punëtoria e saj në Istanbul, Sarfati mbledh, pastron dhe rendit me përpikëri materialet e hedhura, duke projektuar çdo pjesë për të siguruar që pëlhura të mos shpërdorohet. Më pas, paletat e ngjyrave janë krijuar për të plotësuar një koleksion të ri produktesh.

“Ne nuk harxhojmë asnjë copë pëlhure, sado e vogël qoftë”, thotë ajo. "Një herë kemi mbledhur rreth 600 kilogramë pëlhurë nga qyteti i Ordu, por gjysma e çantave ishin të grisura dhe të lagura. Ne duhej ta pastronim dhe ta renditnim çdo pjesë me dorë", shton ajo.

Përballë industrisë me ritme të shpejta, Roxan mbron filozofinë e "modës së ngadaltë", e cila ofron një alternativë të qëndrueshme dhe të përgjegjshme.

"Në vend që të prodhojmë sasi të mëdha që shkojnë shpejt dëm, ne preferojmë të krijojmë pjesë të punuara me përpikëri që zgjasin me vite dhe ruajnë bukurinë e tyre me kalimin e kohës", thotë ajo.

Për Roksan, çantat e saj nuk janë thjesht produkte: ato janë copa që mbartin një shpirt dhe një histori. Çdo çantë është punuar me kujdes dhe tregon historinë e pëlhurave që janë gjetur.

“Qëllimi ynë është të prodhojmë artikuj që inkurajojnë përdorimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm, duke u larguar nga modelet e vazhdueshme të blerjes që dëmtojnë mjedisin”, shton Roksan.

Trashëgimia e Detit të Zi

Duke mbrojtur "modën e ngadaltë", Sarfati i jep përparësi dizajneve me cilësi të lartë dhe të qëndrueshme mbi prodhimin masiv. Krijimet e saj, të mbushura me trashëgiminë kulturore të rajonit të Detit të Zi të Türkiyes, shfaqin modele tradicionale tekstili dhe ngjyra të gjalla, duke ruajtur dhe festuar mjeshtërinë tradicionale.

"Shumë nga modelet tona bazohen në modelet e lashta të tekstilit të përdorura në Türkiye. Këto detaje i japin çdo çante një dimension kulturor që e bën atë të dallohet", shpjegon ajo.

Këto ndikime janë të dukshme në modelet gjeometrike dhe ngjyrat e gjalla të frymëzuara nga mjediset natyrore mahnitëse të rajonit. Detaje të tilla përforcojnë lidhjen e produkteve të saj me trashëgiminë kulturore, duke i bërë ato diçka më shumë sesa thjesht artikuj komercial. Në fakt, ato ringjallin mjeshtërinë tradicionale, duke e ruajtur atë nga zhdukja.

Trajnim për një të ardhme të qëndrueshme

"Ndërgjegjësimi fillon me edukimin. Ne duhet t'i mësojmë brezit të ardhshëm të respektojë mjedisin dhe ta mbrojë atë nëpërmjet ripërdorimit dhe krijimtarisë së qëndrueshme," thotë Sarfati.

E përkushtuar ndaj arsimit dhe bashkëpunimit, ajo tani punon me universitete dhe planifikon të hapë një hapësirë ​​të përbashkët krijuese, për të nxitur dizajnin e qëndrueshëm dhe praktikat e stilit të jetesës.

Nëpërmjet brendit së saj, ajo synon të riformësojë perspektivat mbi ndikimin e modës duke frymëzuar një të ardhme më të ndërgjegjshme.

Përtej produkteve të saj, Roksan trajnon gratë në riciklimin e pëlhurave dhe bashkëpunon me OJQ-të dhe institucionet arsimore, për të rritur ndërgjegjësimin për qëndrueshmërinë.

Ajo gjithashtu organizon seminare për të mësuar dizajnin e qëndrueshëm, duke nxitur një mentalitet rreth ekonomisë tek brezat e rinj.

Ajo organizon seminare edukative mbi dizajnin e qëndrueshëm në shkolla dhe universitete, duke inkurajuar studentët të inovojnë në projekte që promovojnë konceptin e ekonomisë qarkulluese.

Kundër të gjitha gjasave

Pavarësisht sfidave të tilla si buxhetet e kufizuara dhe vështirësia për të gjetur materiale të ripërdorshme, brendi i saj është rritur, duke shfrytëzuar mediat sociale dhe ngjarjet mjedisore për të promovuar misionin e saj.

Proceset e riciklimit kërkojnë gjithashtu investime në pajisje të specializuara dhe fuqi punëtore të kualifikuar, gjë që paraqet sfida në një mjedis kreativ me një buxhet të kufizuar.

Sipas Roksanës, riciklimi i pëlhurave është një proces sfidues por me ndikim që ka nevojë për kërkime të gjera, investime në pajisje dhe fuqi punëtore të kualifikuar, por në fund përfiton mjedisin dhe ekonominë duke riintegruar mbetjet në prodhim të qëndrueshëm dhe duke krijuar vende të reja pune.

"Riciklimi i pëlhurave nuk është një detyrë e lehtë. Duhen kërkime të plota dhe përpjekje për të gjetur furnizues të përshtatshëm dhe materiale të ripërdorshme," thotë ajo.

Sot, brendi i saj është rritur për të prodhuar pjesë unike që shiten gjerësisht përmes platformave të mediave sociale dhe ngjarjeve mjedisore. Me rritjen e kërkesës për produkte të qëndrueshme, Roksan planifikon të zgjerojë projektin e saj në tregje të reja në Evropë dhe Lindjen e Mesme.

“Ne filluam me një ekip të vogël dhe mjete të thjeshta dhe sot po kontribuojmë në ndryshimin e konceptit të qëndrueshmërisë në botën e modës”, shpjegon ajo.

“Çdo pëlhurë e hedhur ka një histori,” reflekton ajo.

“Ne nuk bëjmë vetëm çanta; ne ringjallim një trashëgimi dhe mbrojmë planetin tonë për brezat e ardhshëm.”

(Ky artikull u publikua për herë të parë në TRT Espanol)