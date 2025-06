Kompania turke e ndërtimit modular, Karmod, po ndërton xhaminë e saj të pestë me strukturë çeliku në qytetin Gaziantep në juglindje të Türkiyes, pas tërmeteve shkatërruese të vitit 2023, njoftoi kompania të mërkurën.

Projekti më i fundit, Xhamia Qendrore e Arabanit në provincën e Gaziantepit, ka hyrë në fazën e bojatisjes, sipas deklaratës.

Drejtori i Përgjithshëm i Karmod-it, Uğur Kadir, tha se xhamia është frymëzuar nga arkitektura Selxhuke dhe është dizajnuar për të promovuar praktikat e qëndrueshme të ndërtimit përmes përdorimit të strukturës prej çeliku.

“Pas tërmetit, fillimisht reaguar me strehime të përkohshme me konteinerë për nevojat urgjente të banimit. Më pas, ndihmuam në rikuperim me shtëpi të përhershme të parafabrikuara dhe ndërtesa komerciale,” tha Kadir.

“Xhamitë tona me strukturë çeliku jo vetëm që ndihmojnë në rindërtim, por shërbejnë edhe si shembuj të ndërtesave të sigurta dhe të shpejta për t’u ndërtuar në mënyrë të qëndrueshme.”

Duke theksuar sigurinë ndaj tërmeteve si një karakteristikë thelbësore të xhamive me strukturë çeliku, Kadir theksoi përfitimet e prodhimit paraprak në ambiente fabrike.

“Ndërtesat prej çeliku lejojnë montim të shpejtë në vendin e ndërtimit dhe shmangin gabimet që ndodhin zakonisht gjatë ndërtimit në terren. Duhet ta marrim parasysh këtë model, veçanërisht për ndërtesat me kapacitet të lartë si xhamitë në zonat e rrezikuara nga tërmetet.”

Sipas Kadir, themelet e xhamisë janë hedhur në maj dhe ajo arriti fazën e bojatisjes brenda një muaji.

Xhamia Qendrore e Arabanit, me një sipërfaqe prej 489 metra katrorë, u montua vetëm për 16 ditë, dhe Karmod synon të përfundojë punimet e brendshme brenda dy muajsh.

Ky projekt është xhamia e pestë që Karmod ndërton pas tërmeteve të vitit 2023, të cilat goditën jugun e Türkiyes dhe u përshkruan nga autoritetet si “katastrofa e shekullit.”

Projektet e mëparshme përfshijnë: Xhaminë Hz. Osman në Afşin, Xhaminë Bolu në Nurhak, Xhaminë e Dëshmorëve të Tërmetit në Narlıca në Antakya, dhe xhaminë Industriale Orhanlı në rrethin Tuzla të Istanbulit.