Tensionet e vazhdueshme tregtare midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara janë intensifikuar përsëri, me retorikë të ashpër dhe tarifa hakmarrëse që shënojnë raundin e fundit të konfliktit ekonomik. Kjo ka bërë që analistët të hamendësojnë nëse të dy palët po angazhohen në qëndrime politike apo nëse bota ka hyrë me të vërtetë në një luftë tregtare gjithëpërfshirëse midis dy ekonomive më të mëdha.

“Nëse lufta është ajo që dëshiron SHBA-ja, qoftë ajo një luftë tarifash, një luftë tregtare apo ndonjë lloj lufte tjetër, ne jemi gati të luftojmë deri në fund”, tha ambasada kineze në SHBA në një postim të 5 marsit në X (ish-Twitter), duke cituar një deklaratë zyrtare nga Ministria e Jashtme kineze një ditë më parë, postuar gjithashtu në X.

Disa analistë e shohin deklaratën e fundit të Kinës - veçanërisht gatishmërinë e saj të qartë për "çdo lloj lufte" dhe referencën për "luftimin deri në fund" - si të paprecedentë, duke shënuar qëndrimin më agresiv të Pekinit në luftën tregtare Kinë-SHBA dhe duke sinjalizuar një përshkallëzim strategjik. Megjithatë, ekspertët kinezë argumentojnë se pavarësisht retorikës më të ashpër, qëndrimi zyrtar i Pekinit mbetet i pandryshuar.

Henry Huiyao Wang, një ish-këshilltar i Këshillit Shtetëror të Kinës, kundërshton idenë se përgjigja e fundit e Pekinit përfaqëson një ndryshim dramatik.

“Jo, nuk mendoj se kjo është ndryshe nga ajo që Kina ka thënë më parë”, tha ai për TRT World, duke vënë në dukje se kundërtarifat e Kinës mbeten të matura në krahasim me rritjen e madhe të tarifave të vendosura nga Shtetet e Bashkuara.

"Kina ka aplikuar tarifa vetëm për 80-100 kategori produktesh, ndërsa SHBA ka rritur tarifat për të gjitha kategoritë. Kështu që nuk besoj se kjo është një masë hakmarrëse, por më tepër një përgjigje e rezervuar, e butë dhe simbolike nga Kina", thotë Wang, i cili është gjithashtu themelues dhe president i Qendrës për Kinën dhe Globalizimin me qendër në Pekin (CCG Kina dhe Globalizimi).

Retorika e fortë synon kryesisht audiencën vendase, në vend që të shënojë një ndryshim thelbësor në strategjinë e luftës tregtare të Pekinit, thotë ai.

Por udhëheqësit e Kinës mund ta përdorin gjithashtu këtë qëndrim për të testuar ujërat.

Rorry Daniels, drejtor i Institutit të Politikave të Shoqërisë Aziatike, thotë se qëndrimi i Pekinit është një lëvizje e llogaritur për të forcuar pozicionin e tij negociues.

"Unë mendoj se Kina vendosi se nuk kishte asnjë përfitim në njohjen e pozicionit të saj përpara fillimit të negociatave. Pekini shikoi prioritetet e Presidentit Trump dhe vendosi të ndërtojë disa leva për negociata të vështira", tha ajo për TRT World nga Nju Jorku.

Kjo, argumenton Daniels, shpjegon shënjestrimin e produkteve bujqësore amerikane dhe përdorimin e gjuhës së sigurt.

Ka të tjerë që paralajmërojnë të mos lexohet shumë në deklaratën kineze.

Julien Chaisse, një profesor i drejtësisë në Universitetin e qytetit të Hong Kongut, pajtohet se retorika e ashpër është e dukshme, por nuk përfaqëson domosdoshmërisht një largim drastik nga qëndrimi i mëparshëm i Kinës.

"Kina i ka përshtatur gjithmonë mosmarrëveshjet tregtare me SHBA-në si pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për t'i rezistuar presionit ekonomik. Sipas mendimit tim, kjo nuk ka ndryshuar", tha ai për TRT World, duke vënë në dukje se ndërsa shprehja "luftë deri në fund" mund të sugjerojë një qëndrim të ashpër, përgjigjet aktuale të Kinës kanë mbetur të matura dhe të varura nga lëvizjet e ardhshme të Uashingtonit.

Para kësaj deklarate të fundit, ndoshta vërejtjet më të forta zyrtare nga Kina erdhën më 7 mars 2023, kur ministri i jashtëm i atëhershëm Qin Gang paralajmëroi se politika e SHBA rrezikonte të çonte në "konfrontim dhe konflikt" nëse vazhdonte në "përmbajtjen dhe shtypjen e gjithanshme" të Kinës, duke e quajtur atë një "lojë me shumën zero".

Qin paralajmëroi: "Nëse Shtetet e Bashkuara nuk frenojnë, por vazhdojnë të nxitojnë në rrugën e gabuar, asnjë rrethojë nuk mund të parandalojë rrëshqitjen dhe me siguri do të ndodhë konflikti dhe konfrontimi".

A është kjo një luftë tregtare në shkallë të plotë?

Deklarata e fundit e Kinës erdhi pasi tarifat shtesë prej 10 për qind të presidentit amerikan Donald Trump për importet kineze hyri në fuqi më 4 mars, duke i çuar tarifat kumulative të vendosura në vetëm një muaj në 20 për qind.

Pekin, si masë hakmarrjeje, njoftoi tarifa të reja deri në 15 për qind për produktet kryesore amerikane, duke përfshirë pulën, mishin e derrit, sojën dhe mishin e viçit, së bashku me kufizime në eksport dhe kontroll të zgjeruar të biznesit me kompani amerikane. Këto masa pritet të hyjnë në fuqi më 10 mars.

Ndërsa Uashingtoni ka vendosur tarifa shtesë dhe Pekini është përgjigjur me kundërmasa të synuara, disa vëzhgues argumentojnë se situata është përshkallëzuar në një luftë tregtare në shkallë të plotë.

Daniels i Institutit të Politikave të Shoqërisë së Azisë paralajmëron se "beteja e përshkallëzuar e tarifave do të shkaktojë një luftë tregtare në të cilën rezultati do të përcaktohet nga kush i mbyll sytë i pari".

Ajo sugjeron se të dyja palët nuk duan të duken të dobëta, duke i bërë të pamundura lëshimet publike. Megjithatë, pasojat ekonomike të armiqësive të zgjatura përfundimisht mund t'i detyrojnë ata të negociojnë. "Asnjëra palë nuk ka të ngjarë ta pranojë publikisht, por secila do të duhet të menaxhojë me kujdes efektet e një lufte tregtare brenda ekonomisë së tyre politike të brendshme", shpjegon ajo.

Universiteti Chaisse City i Hong Kongut është më i kujdesshëm në lidhje me etiketimin e situatës si një luftë e vërtetë tregtare, duke argumentuar se tarifat hakmarrëse të Kinës mbeten selektive, jo gjithëpërfshirëse. "Ndryshe nga raundet e mëparshme të tarifave, të cilat shpesh shoqëroheshin me negociata në sfond, këtë herë sfondi gjeopolitik është shumë më i tensionuar", pohon ai.

“Të dyja qeveritë kanë arsye politike të brendshme për të gërmuar, gjë që e bën të vështirë arritjen e një kompromisi. Megjithatë, do të ishte e parakohshme ta quajmë këtë një luftë tregtare gjithëpërfshirëse", argumenton Chaisse.

Wang i CCG-së pajtohet, duke vënë në dukje se "Kina është tashmë e mësuar me këtë lloj tarifash. Pavarësisht tarifave prej 25 për qind për Kinën, tregtia dypalëshe mes Kinës dhe SHBA-ve është rritur me 20 për qind në katër deri në pesë vitet e fundit".

Ai pretendon se "këto [tarifa hakmarrëse] janë një mënyrë për të shtyrë të dyja palët në tryezën e negociatave dhe për të arritur një marrëveshje ballë për ballë".

Sektori bujqësor amerikan do të përballet me goditjen më të madhe

Pasojat e kësaj mosmarrëveshje tregtare shtrihen përtej realiteteve gjeopolitike dhe ekonomike, me bujqësinë e SHBA-së që ka të ngjarë të jetë një nga sektorët më të goditur. Produktet bujqësore janë eksporti më i madh i SHBA-së në Kinë, me sojën – që tani përballet me një tarifë prej 10 përqind – dhe që kryeson listën.

Gjatë luftës së mëparshme tregtare SHBA-Kinë, tarifa të ngjashme nxitën importuesit kinezë të zhvendosnin blerjet e tyre të sojës në Brazil dhe Argjentinë. Analistët besojnë se vendimi i Pekinit për të synuar eksportet bujqësore amerikane me tarifa është krijuar për të ushtruar presion politik mbi Trump duke ndikuar fermerët amerikanë, një zonë kryesore elektorale republikane.

Siç shpjegon Daniels, "produktet bujqësore janë ciklike dhe të ndërtuara në tregje të pritshme që mund të mos materializohen tani". Ndërsa Kina ka vendosur tarifa deri në 15 për qind për produktet kryesore bujqësore amerikane, fermerët amerikanë po përballen me humbje të mundshme.

Chaisse thekson më tej cenueshmërinë e fermerëve amerikanë. "Kina ka qenë prej kohësh një blerës i madh i sojës, mishit të derrit dhe viçit amerikan, por ka alternativa si Brazili dhe Argjentina, të cilat janë më se të afta të ndërhyjnë. Nëse kjo vazhdon, fermerët amerikanë do të ndiejnë presionin", potencon ai.

Përveç bujqësisë, ai paralajmëron se Kina mund të miratojë më shumë masa indirekte kundër kompanive amerikane që operojnë nga ai vend aziatik.

"Pekini ka shumë mënyra për t'ua vështirësuar jetën, siç janë mbikëqyrja e shtuar rregullatore, ngadalësimi i lëshimit të lejeve, kufizimet e disa importeve. Nëse kjo luftë tregtare eskalon, prisni më shumë taktika të tilla".

Faktori i fentanilit: çështje tregtare apo një kartë për negociata?

Presidenti Trump justifikon rritjen e tij të fundit të tarifave duke e lidhur atë me përpjekjet për të frenuar krizën e fentanilit në Shtetet e Bashkuara, një pretendim që Kina e hodhi poshtë si "arsyetim të dobët". Çështja mbetet një pikë pengese në marrëdhëniet SHBA-Kinë, me Uashingtonin që këmbëngul se Pekini duhet të bëjë më shumë për të frenuar prodhimin dhe eksportin e fentanilit.

Wang minimizon rolin e Kinës në krizën e fentanilit, duke argumentuar se Pekini tashmë ka ndërmarrë hapa për të kontrolluar substancën.

“Kina po bën çmos për të kontrolluar dhe ndaluar këtë”, thotë ai, duke fajësuar burime të tjera të fentanilit që hyn në SHBA. Ai theksoi se Zyra e Informacionit e Këshillit Shtetëror të Kinës botoi kohët e fundit një letër të bardhë, më 4 mars, ku përshkruante "masat gjithëpërfshirëse" që Pekini ka marrë për të adresuar çështjen e fentanilit.

Daniels ka një pikëpamje më të gjerë, duke sugjeruar se tregtia, siguria dhe çështjet politike po përfshihen gjithnjë e më shumë në marrëdhëniet SHBA-Kinë. "Fentanyl është një çështje kyçe në marrëdhëniet SHBA-Kinë, sepse shpërndarja e tij në SHBA ka qenë shkatërruese për komunitetet dhe familjet. Por nuk është e dobishme të shikojmë problemet specifike në tregti, politikë apo siguri".

Duke vënë në dukje se as Uashingtoni dhe as Pekini nuk i shohin tensionet në marrëdhënie si probleme diskrete që mund të menaxhohen në mënyrë të pavarur, Daniels shpjegon se të gjitha këto çështje mbeten të rëndësishme për të vendosur një prirje për çdo lloj koordinimi apo marrëveshjeje. "Pra, ajo që është e rëndësishme nuk janë vetëm problemet vetë, por edhe qëndrimet që ka secila palë në diskutimet mbi problemet."

Chaisse e sheh thirrjen e Uashingtonit për fentanil si pjesë të një manovre më të madhe strategjike. "Sa i përket fentanilit, kjo çështje nuk ka të bëjë fare me tregtinë në thelbin e saj. SHBA-të i kanë bërë presion Kinës prej vitesh për të goditur prodhimin dhe eksportet e fentanilit dhe Pekini këmbëngul se tashmë ka forcuar kontrollet. Marrëdhënia midis kësaj mosmarrëveshjeje dhe tarifave është një ngjarje politike, jo ekonomike."

“Është një tjetër shenjë se masat ekonomike po tërhiqen në betejat më të mëdha strategjike në vend që është ende në rrugën e saj”, shtoi ai.

Çfarë na pret: një pauzë e zgjatur apo negociata delikate?

Pavarësisht retorikës së fortë dhe masave ekonomike hakmarrëse, Wang mbetet optimist se negociatat mund të ofrojnë një rrugë përpara.

“Trump është në thelb një biznesmen dhe përdor tarifat si një mjet negocimi”, thekson Wang, duke sugjeruar se qasja e tij ka të bëjë më pak me konfrontimin dhe më shumë me nxitjen e negociatave.

Chaisse megjithatë paralajmëron se kushtet për një zgjidhje të shpejtë po bëhen gjithnjë e më të vështira. "Rritjet e fundit të tarifave të Trump po i shtyjnë gjërat më pranë asaj që unë do ta quaja një ngërç të zgjatur. Ndryshe nga raundet e mëparshme të tarifave, të cilat shpesh shoqëroheshin me negociata prapa kanalit, këtë herë sfondi gjeopolitik është shumë i tensionuar."

Prandaj, mosmarrëveshja tregtare SHBA-Kinë është në një udhëkryq. Ndërsa përshkallëzimi retorik sugjeron një qëndrim të fortë nga të dyja palët, politikat aktuale dhe përgjigjet ekonomike tregojnë një shkallë të kujdesit strategjik, sipas analistëve.

Siç thotë Daniels, "asnjëra palë nuk ka të ngjarë ta pranojë publikisht, por secila do të duhet të menaxhojë me kujdes efektet e një lufte tregtare brenda ekonomisë së saj të brendshme politike".