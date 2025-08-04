LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Dhjetëra mijëra qytetarë marshuan në Urën e Portit të Sydneyt në mbështetje të Palestinës
Protestuesit theksuan nevojën që Izraeli të ndalojë sulmet e tij dhe i bënë thirrje qeverisë australiane ta njohë shtetin e Palestinës.
Dhjetëra mijëra qytetarë marshuan në Urën e Portit të Sydneyt në mbështetje të Palestinës
Dhjetëra mijëra marshuan në Urën e Portit të Sydneyt në mbështetje të Palestinës / AA
4 Gusht 2025

Rreth 90 mijë njerëz protestuan kundër sulmeve izraelite ndaj Palestinës në Urën e Portit në Sydeny, Uellsi i Ri Jugor.

Sipas Korporatës Australiane të Transmetimeve (ABC), australianët që mbështesin Palestinën u mblodhën në Urën e Portit të Sydneyit pavarësisht motit me shi.

Protestuesit theksuan nevojën që Izraeli të ndalojë sulmet e tij dhe i bënë thirrje qeverisë australiane të njohë shtetin e Palestinës. Një protestues tha se ai, si baba, ishte thellësisht i prekur nga fëmijët që luftojnë me urinë në Gaza.

Një infermiere, duke kujtuar vrasjen e kolegëve të saj në Palestinë, tha se spitalet dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor nuk duhet të jenë në shënjestër. Policia shtetërore raportoi se rreth 90 mijë njerëz morën pjesë në protestë.

recommended

Kundër krizës humanitare në Gaza u protestua gjithashtu edhe në qytetet Melbourne dhe Adelaide.

Shkatërrimi dhe humbja e jetëve në Gaza, që vijnë si pasojë e sulmeve të vazhdueshme të Izraelit që nga 7 tetori 2023, po rritet çdo ditë. Bombardimet intensive të Izraelit e kanë shtrënguar më tej bllokadën, duke e bërë pothuajse të pamundur për civilët të kenë akses në nevojat themelore si ushqimi, uji dhe ilaçet.

Pavarësisht paralajmërimeve nga Kombet e Bashkuara dhe institucionet ligjore ndërkombëtare, sulmet e pamëshirshme të Izraelit kanë vrarë të paktën 60.430 palestinezë në Gaza, kryesisht fëmijë dhe gra dhe 148.722 të plagosur.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us