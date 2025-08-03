BOTA
1 minuta leximi
Sulm ajror rus shkakton zjarr të madh në Herson të Ukrainës
Në sulm u plagos një grua e moshuar.
Sulm ajror rus shkakton zjarr të madh në Herson të Ukrainës / AP
3 Gusht 2025

Një sulm ajror rus goditi të dielën, më 3 gusht, një lagje banimi në qytetin jugor ukrainas Herson, duke shkaktuar një zjarr të madh, njoftoi Shërbimi Shtetëror për Situata të Jashtëzakonshme i Ukrainës.

Sulmi, i kryer me bomba ajrore të drejtuara, shkaktoi zjarrë njëkohësisht në pesë shtëpi private, të cilat më pas u vunë nën kontroll nga shërbimet e emergjencës ukrainase.

Nga sulmi u plagos një grua e moshuar, e cila mori ndihmën e parë mjekësore në vendin e ngjarjes.

Sipas një memorandumi për zgjidhjen e konfliktit, Moska ka kërkuar ndalimin e anëtarësimit të Kievit në aleanca ushtarake dhe tërheqjen e trupave ukrainase nga Donjecku, Luhansku, Zaporizhja dhe Hersoni – rajone të cilat i ka aneksuar pas referendumeve të mbajtura në shtator të vitit 2022.

recommended

Ukraina i ka quajtur këto kushte ultimatum dhe ka kërkuar armëpushim si parakusht për bisedime thelbësore.

Rusia e nisi "operacionin e saj special ushtarak" më 24 shkurt 2022, duke pretenduar se synimi ishte mbrojtja e popullsisë në lindje të Ukrainës.

Që nga atëherë, miliona njerëz janë zhvendosur, mijëra kanë humbur shtëpitë e tyre dhe qindra institucione mjekësore dhe arsimore janë shkatërruar.

