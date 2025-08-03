RAJONI
1 minuta leximi
Vuçiq bisedoi me Macronin për Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Kosovën
“Theksova përkushtimin tonë ndaj dialogut dhe respektimin e të drejtës ndërkombëtare, si dhe gatishmërinë për të kontribuar në stabilitetin afatgjatë të rajonit,” shkroi presidenti i Serbisë në platformën X.
Vuçiq bisedoi me Macronin për Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Kosovën
Vuçiq bisedoi me Macronin për Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Kosovën / AP
3 Gusht 2025

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka zhvilluar të dielën një bisedë me presidentin e Francës, Emmanuel Macron, ku ndër temat kryesore të diskutimit ishin situata në Bosnjë dhe Hercegovinë si dhe në Kosovë.

Vuçiq bëri të ditur në rrjetin social X se pati, siç e përshkroi ai, një bisedë miqësore dhe të hapur me presidentin francez, me fokus në marrëdhëniet bilaterale dhe çështjet aktuale rajonale, sidomos në kontekstin e Bosnjë dhe Hercegovinës dhe Kosovës.

“E kam theksuar se Serbia mbetet e përkushtuar ndaj të gjitha proceseve që kanë për qëllim ruajtjen e paqes, bashkëpunimit dhe prosperitetit, dhe kam përsëritur se zhvillimi i vendit, mirëqenia dhe mbrojtja e popullit serb janë interesat tona kyçe kombëtare. Theksova përkushtimin tonë ndaj dialogut dhe respektimin e të drejtës ndërkombëtare, si dhe gatishmërinë për të kontribuar në stabilitetin afatgjatë të rajonit,” shkroi Vuçiq.

recommended

“E falënderova Macronin për angazhimin e tij personal në lidhje me Ballkanin Perëndimor, si dhe për mbështetjen e vazhdueshme që Franca i jep Serbisë në rrugën e saj drejt integrimit evropian, dhe e ftoj të vizitojë Serbinë”.


BURIMI:AA
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us