Ministri izraelit i ekstremit të djathtë drejton një inkursion masiv të kolonëve në Xhaminë Al-Aksa
Mbi 1.300 kolonë të paligjshëm sulmojnë Al-Aksën nën mbrojtje të fortë policore.
Ministri izraelit i ekstremit të djathtë drejton një inkursion masiv të kolonëve në Xhaminë Al-Aksa / AA
3 Gusht 2025

Ministri i Sigurisë Kombëtare i krahut të djathtë në Izrael, Itamar Ben-Gvir, udhëhoqi një grup të madh kolonësh të paligjshëm në një marshim provokues dhe inkursion masiv në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Jerusalemin Lindor të pushtuar, të dielën herët në mëngjes, duke përkuar me përkujtimin hebraik të Tisha B’Av.

Sipas Fondacionit Islamik të Jerusalemit (Waqf), të paktën 1,251 kolonë izraelitë të paligjshëm sulmuan kompleksin e xhamisë në orët e mëngjesit, duke kryer rituale talmudike, kënduar dhe kërcyer, të shoqëruar nga mbrojtje e rëndë policore.

Ndër pjesëmarrësit ishte edhe deputeti i Likud-it, Amit Halevi, i cili iu bashkua Ben-Gvir-it në atë që zyrtarët palestinezë e quajtën një “përshkallëzim të paprecedentë të nxitjes politike dhe fetare”, sipas agjencisë së lajmeve Wafa.

Guvernorati i Jerusalemit paralajmëroi për rrezikshmërinë e këtij inkursioni të organizuar në shkallë të gjerë, duke e quajtur një “shkelje sistematike” të shenjtërisë së Xhamisë Al-Aksa dhe të të drejtave të besimtarëve palestinezë.

Inkursionet përfshinë edhe sulme ndaj besimtarëve myslimanë, gazetarëve dhe rojeve të Al-Aksës.

Në një deklaratë brenda kompleksit, Ben-Gvir tha: “Mali i Tempullit është për hebrenjtë, dhe ne do të qëndrojmë këtu përgjithmonë,” duke shkaktuar dënim të gjerë.

Ky inkursion erdhi vetëm disa orë pasi Ben-Gvir udhëhoqi një tjetër marsh të kolonëve të paligjshëm nëpër Qytetin e Vjetër të Jerusalemit pas mesnate.

Ngjarjet u organizuan nga grupe ekstremiste të njohura si “Grupet e Malit të Tempullit”, të cilat kishin bërë thirrje për një hyrje masive në Xhaminë Al-Aksa të dielën, për të shënuar Tisha B’Av, të cilën ata e quajnë “përvjetori i shkatërrimit të Tempullit.”

Guvernorati i Jerusalemit e përshkroi Tisha B’Av-in e këtij viti si një nga ditët më të rrezikshme për Al-Aksën, duke përmendur planet e grupeve për të shpallur 3 gushtin si “dita më e madhe e inkursioneve.”

Deklarata shtoi se përputhja e plotë e qeverisë izraelite me grupet e kolonëve të paligjshëm po i forcon përpjekjet për ta ndryshuar statusin fetar dhe ligjor të xhamisë.

Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë për myslimanët në botë. Hebrenjtë e quajnë këtë zonë Mali i Tempullit, duke pretenduar se aty ndodheshin dy tempuj hebraikë në kohët e lashta.

Izraeli e pushtoi Jerusalemin Lindor, ku ndodhet Al-Aksa, gjatë Luftës Arabo-Izraelite të vitit 1967. Ai e aneksoi gjithë qytetin në vitin 1980, një veprim që nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar.


BURIMI:AA
