Të paktën 14 palestinezë u vranë të dielën nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës, përfshirë nëntë që u qëlluan për vdekje ndërsa prisnin ndihma humanitare në qytetin jugor Rafah, sipas burimeve mjekësore.
Sipas këtyre burimeve, nëntë viktimat u shënjestruan pranë qendrave të shpërndarjes së ndihmave në veri të Rafahut.
Dy palestinezë të tjerë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën nga një sulm ajror izraelit ndaj një shkolle që strehohej civilë të zhvendosur në lagjen Al-Amal të Khan Younisit, ndërsa tre të tjerë humbën jetën nga bombardimet me artileri që goditën një grumbullim civilësh në lagjen Shejaiya të qytetit të Gazës.
Ushtria izraelite vazhdoi gjithashtu bombardimet e rënda në pjesën qendrore të Khan Younisit gjatë gjithë ditës, sipas burimeve lokale.
Duke injoruar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ushtria izraelite ka ndërmarrë një ofensivë të ashpër në Gaza që nga 7 tetori 2023, duke vrarë më shumë se 60.400 palestinezë, shumica gra dhe fëmijë. Fushata ushtarake e ka shkatërruar tërësisht enklavën dhe e ka çuar në prag të urisë.