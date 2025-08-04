Të paktën 55 palestinezë u vranë në sulmet e reja izraelite në Gaza të dielën, përfshirë 27 që u qëlluan për vdekje ndërsa po prisnin për ndihma humanitare në disa pika, sipas burimeve mjekësore.
Në sulmin më të fundit, shtatë palestinezë humbën jetën nga zjarri i hapur nga ushtria izraelite që shënjestroi palestinezët që prisnin për ndihma në jug të Gazës.
Nëntë viktima të tjera u vranë pranë qendrave të shpërndarjes së ndihmave në pjesën veriore të Rafahut në jug të Gazës.
Dy të tjerë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën nga një sulm ajror izraelit mbi një shkollë që strehonte civilë të zhvendosur në lagjen Al-Amal të Khan Younis, në jug të Gazës.
Një punonjës humanitar i Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze u vra dhe tre të tjerë u plagosën në një sulm izraelit ndaj selisë së organizatës në Khan Younis. Sulmi gjithashtu shkaktoi zjarr në vendngjarje, sipas grupit.
Gjithashtu, gjashtë persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur forcat izraelite qëlluan njerëz që po prisnin ndihma pranë Korridorit Netzarim në pjesën qendrore të Gazës.
Pesë palestinezë të tjerë humbën jetën dhe të tjerë u plagosën nga të shtënat izraelite ndërsa prisnin për shpërndarjen e ndihmave në pjesën veriore të Gazës.
Mjekët dhe ekipet e mbrojtjes civile nxorën trupat e 22 palestinezëve nga lagjet Shejaiya, Al-Tuffah dhe Zeitoun të qytetit të Gazës pas sulmeve izraelite.
Tre të tjerë u vranë nga bombardimet me artileri që goditën një grumbullim civilësh në lagjen Shejaiya të qytetit.
Ushtria izraelite gjithashtu vazhdoi bombardimet e rënda në pjesën qendrore të Khan Younis gjatë gjithë ditës, sipas burimeve lokale.