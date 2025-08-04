BOTA
2 minuta leximi
Trump pas komenteve të Medvedevit: Dy nëndetëse bërthamore amerikane mbërritën “atje ku duhet”
Medvedev sulmoi të hënën e kaluar Trumpin, duke paralajmëruar se presioni në rritje i presidentit amerikan mbi Kremlinin në lidhje me luftën në Ukrainë rrezikon të shkaktojë një konflikt më të gjerë.
Trump pas komenteve të Medvedevit: Dy nëndetëse bërthamore amerikane mbërritën “atje ku duhet të jenë” / AP
4 Gusht 2025

Dy nëndetëse bërthamore amerikane kanë mbërritur "atje ku duhet të jenë", tha Presidenti Donald Trump, pasi urdhëroi vendosjen e tyre pas vërejtjeve të ish-liderit të Rusisë, Dmitry Medvedev.

"Ato janë në rajon, po, aty ku duhet të jenë", u tha Trump gazetarëve të dielën para se të kthehej nga resorti i tij i golfit në New Jersey kur u pyet për vendndodhjen e nëndetëseve.

Trump tha më parë se ai urdhëroi vendosjen e dy nëndetëseve bërthamore amerikane në "rajonet e duhura" mes një lufte fjalësh në rritje me Medvedevin.

Medvedev sulmoi të hënën e kaluar Trumpin, duke paralajmëruar se presioni në rritje i presidentit amerikan mbi Kremlinin në lidhje me luftën në Ukrainë rrezikon të shkaktojë një konflikt më të gjerë, jo vetëm midis Rusisë dhe Ukrainës, por midis Rusisë dhe ShBA-së.

Kjo ndodhi pasi Trump kërcënoi Rusinë me sanksione dhe tarifa dytësore nëse nuk do ta përfundonte luftën në Ukrainë brenda "rreth 10 ose 12 ditësh", shumë më herët se një afat i mëparshëm 50-ditor që ai vendosi në korrik.

Moska 'e mirë në shmangien e sanksioneve'

Trump u tha gjithashtu gazetarëve se Rusia mund të shmangte sanksionet nëse binte dakord për një "marrëveshje ku njerëzit ndalojnë së vrari".

"Do të ketë sanksione, por ata duket se janë mjaft të mirë në shmangien e sanksioneve", u tha Trump gazetarëve.

"Një numër i jashtëzakonshëm ushtarësh rusë po vriten dhe, po kështu, Ukraina: një numër më i ulët, por prapëseprapë, mijëra e mijëra njerëz... Janë shumë njerëz që po vriten në atë luftë qesharake", tha ai.

Trump përsëriti dëshirën e tij për të siguruar fundin e luftës në Ukrainë.

"Ne ndaluam shumë vende nga lufta... do ta ndalojmë edhe atë (Rusi-Ukrainë)".

Trump tha gjithashtu se i dërguari i tij special Steve Witkoff do të vizitojë Rusinë javën e ardhshme, përpara afatit të sanksioneve të ShBA-së.

Witkoff do të vizitojë, "Mendoj se javën tjetër, të mërkurën ose të enjten", tha Trump.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
