Policia e Shqipërisë ka gjetur dy turiste holandeze të cilat kishin humbur rrugën në malin e Qerretit.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Pukë iu shkuan në ndihmë dy turisteve nga Holanda, të cilat kishin humbur rrugën në malin e Qerretit dhe nuk po orientoheshin dot.
Polica në një njoftim për mediet, bën me dije se shërbimet e Komisariatit të Policisë Pukë janë nisur në drejtim të malit të Qerretit menjëherë pas marrjes së njoftimit, për t'i lokalizuar dhe ndihmuar turistet që kishin humbur orientimin.
Policia njofton se pas disa orësh kërkime nga punonjësit, është bërë e mundur gjetja e turistëve holandeze, ku shtetasja K. D. kishte pësuar disa dëmtime të lehta, pasi ishte rrëzuar gjatë ecjes në mal.
Turistet falënderuan punonjësit e Policisë për gatishmërinë dhe ndihmën e dhënë.
Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër vijon të jetë maksimalisht e angazhuar për ta garantuar sigurinë e turistëve dhe vizitorëve që zgjedhin Shqipërinë.