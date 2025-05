Të paktën pesë pasagjerë u vranë pasi u nxorën nga një autobus nga militantë të dyshuar dhe u qëlluan me plumba në jugperëndim të Pakistanit, thanë zyrtarët të enjten.

Incidenti, i fundit në një seri sulmesh të ngjashme, ndodhi në qytetin strategjik Gwadar, në provincën Baloçistan, ku militantët bllokuan një autostradë në zonën Kalmat dhe nxorën pasagjerët nga një autobus me destinacion Karachi, natën e së mërkurës.

Personat e armatosur kontrolluan kartat e identitetit të pasagjerëve përpara se t’i vrisnin. Sipas mediave lokale, viktimat ishin nga provinca verilindore Punjab, më e madhja dhe më e pasura e vendit.

Kryeministri i Baloçistanit, Sarfraz Bugti, e dënoi incidentin në një postim në X, duke thënë: “Të nxjerrësh pasagjerët e pafajshëm nga një autobus dhe t’i vrasësh bazuar në identitetin e tyre është një akt i tmerrshëm dhe frikacak.”

Asnjë grup nuk e ka marrë ende përgjegjësinë për sulmin, megjithatë, Ushtria e Lirë e Baloçistanit (BLA), e ndaluar me ligj, ka kryer sulme të ngjashme në të kaluarën.

Javën e kaluar, katër punëtorë nga Punjab u vranë nga sulmues të panjohur në rrethin Kalat të Baloçistanit, ndërsa katër policë u ekzekutuan në mënyrë të ngjashme në rrethin Noshki.

Ka raportime për disa bllokime të tjera rrugore nga persona të armatosur në zonat Bolan, Kolpur dhe Mastung, ku forcat e sigurisë janë angazhuar për t'i pastruar rrugët.

Presidenti Asif Ali Zardari dhe kryeministri Shehbaz Sharif, në deklarata të ndara, gjithashtu e dënuan incidentin, duke i quajtur sulmuesit “armiq të paqes dhe zhvillimit.”

Provinca e pasur me minerale, Baloçistani, ka qenë prej kohësh skenë e një rebelimi me intensitet të ulët, me sulme të reja nga BLA-ja në javët e fundit.

Më herët këtë muaj, militantët e BLA-së rrëmbyen pasagjerë nga një tren në rajonin Bolan, duke vrarë 31 persona, përfshirë pesë ushtarë të forcave paramilitare. Rreth 33 sulmues të dyshuar u vranë gjatë një operacioni të sigurisë që zgjati një ditë.

Grupet separatiste po luftojnë për "çlirimin" e Baloçistanit, duke pretenduar se kjo provincë u inkorporua me forcë në Pakistan në vitin 1947, pas përfundimit të sundimit kolonial britanik.