Në vitet e fundit, është bërë gjithnjë e më e qartë se rendi ndërkombëtar po kalon një transformim të thellë. Rolet tradicionale të shteteve, institucioneve ndërkombëtare dhe aleancave ekzistuese po vihen gjithnjë e më shumë në pikëpyetje, ndërsa rregullat dhe normat që kanë formësuar dinamikën e marrëdhënieve globale për dekada po humbasin gradualisht forcën e tyre. Boshllëqet gjeopolitike të lëna nga tërheqja e qendrave të vjetra të pushtetit po hapin hapësirë ​​për aktorë të rinj, ngritja e të cilëve nuk bazohet domosdoshmërisht në forcë, por në aftësinë për t'u përshtatur, qëndrueshmërinë strategjike dhe rrënjët rajonale. Kthimi i Donald Trump në skenën politike globale, si dhe qasja e tij e paparashikueshme ndaj politikës së jashtme amerikane, janë ndoshta simptoma më e habitshme e këtij procesi më të gjerë. Në një mjedis ndërkombëtar kaq fluid dhe shpesh kontradiktor, shtetet që arrijnë të projektojnë stabilitet, si dhe madje neutralitet, fitojnë një lloj të ri rëndësie gjeopolitike.

Ngritja e qetë e Türkiyes si një ndërmjetës i besueshëm

Në javët e debateve intensive rreth fizibilitetit dhe themeleve konceptuale të bisedimeve të mundshme të paqes midis Ukrainës dhe Rusisë, publiku global ka qenë dëshmitar, pothuajse drejtpërdrejt, i përshtatjeve dhe ndryshimeve të vazhdueshme në një proces të karakterizuar nga ndjeshmëri dhe paqëndrueshmëri ekstreme. Edhe pse kthimi politik i Donald Trump ka ndikuar ndjeshëm në dinamikën e bisedimeve, vendosja e një armëpushimi pa kushte dhe gjithëpërfshirës ende duket të jetë një qëllim i pakapshëm në të ardhmen e afërt. Marrëveshja mbi elementët thelbësorë të një marrëveshjeje të mundshme paqeje është edhe më pak e sigurt. Brenda një konteksti të tillë, çështja e vendndodhjes së negociatave, si një vend ku palët ndërluftuese të paktën do të pranonin mosmarrëveshjen e tyre, del si një nga aspektet kryesore të këtij procesi kompleks. Edhe pse në shikim të parë zgjedhja e vendndodhjes mund të duket si një çështje teknike, është një vendim që mbart implikime të rëndësishme politike, pasqyron kontekstin më të gjerë gjeostrategjik dhe përfshin një nivel të caktuar prestigji ndërkombëtar.

Një nga vendet që, duke përdorur momentin e fokusit të fortë ndërkombëtar, u përpoq të poziciononte neutralitetin dhe autoritetin e tij moral si bazë për një rol të mundshëm ndërmjetësues është Vatikani. Zgjedhja e një kreu të ri të Kishës Katolike e solli vendin më të vogël në botë në qendër të vëmendjes së mediave globale, ndërsa ceremonia shumëditore e zgjedhjes i hapi rrugën Vatikanit për të dërguar një mesazh paqeje nga titujt kryesorë të mediave në të gjithë botën dhe për t'u ofruar si një platformë ideale për zgjidhjen e konflikteve me rëndësi globale. Megjithatë, menjëherë pas thirrjes së hapur të Vatikanit për rolin e një ndërmjetësi paqeruajtës, deklarata e Ministrit të Punëve të Jashtme të Federatës Ruse, Sergej Llavrov, se do të ishte "e papërshtatshme" që dy vendet ortodokse të diskutonin Ukrainën brenda "platformës katolike", diplomatikisht, por megjithatë pa mëdyshje, e përjashtoi Vatikanin nga rrethi i kandidatëve seriozë për mikpritës. Arabia Saudite pati disi më shumë sukses, i cili ishte, simbolikisht, destinacioni i dytë i vizituar zyrtarisht nga Presidenti i ShBA-së Donald Trump pas Vatikanit. Në mars të vitit 2025, delegacionet e Rusisë dhe Ukrainës u takuan njëkohësisht në Riad, ku, me ndërmjetësimin e përfaqësuesve amerikanë, u zhvilluan kontaktet e para indirekte. Megjithatë, megjithëse ky ishte një sukses i madh diplomatik për Arabinë Saudite, ky model komunikimi rezultoi jetëshkurtër dhe jo mjaftueshëm i qëndrueshëm për Rusinë dhe Ukrainën. Vetëm në maj të të njëjtit vit, më shumë se tre vjet pas kontakteve të para të drejtpërdrejta, Istanbuli arriti të imponohej si i vetmi vend me kapacitetin për të bashkuar palët ndërluftuese në të njëjtën tryezë negociatash. Megjithatë, është interesante se zgjedhja e Istanbulit dhe Türkiyes për të pritur një ngjarje kaq të rëndësishme nuk erdhi si surprizë, por u perceptua si një rezultat logjik dhe i pritur. Që nga fillimi i konfliktit, Türkiye u dallua si pika e vetme konstante në listën e vendeve të mundshme që të dyja palët ishin të gatshme të merrnin në konsideratë për zhvillimin e negociatave. Prandaj, në këtë rast, nuk ishte çështje momenti politik afatshkurtër, por rezultati dhe pasoja e një procesi afatgjatë të ripozicionimit strategjik. Ky proces nuk ishte pa sfida, veçanërisht pasi Türkiye pozicionohet mbi parime që shpesh nënkuptojnë qëndrime të përcaktuara qartë dhe të vështira për t'u ndryshuar, duke ngushtuar kështu hapësirën për fleksibilitet klasik diplomatik. Megjithatë, paradoksalisht, ishte pikërisht kjo qëndrueshmëri që u bë një burim kyç besueshmërie dhe arsyeja pse edhe palët ndërluftuese ishin të gatshme t'i besonin asaj. Në këtë mënyrë, u kapërcye perceptimi tradicional i Türkiyes si një trashëgimtare pasive e një trashëgimie historike dhe u afirmua roli i një aktori modern, të besueshëm dhe strategjikisht të menduar mirë, i cili njihet gjithnjë e më shumë si një ndërmjetës i rëndësishëm në marrëdhëniet ndërkombëtare bashkëkohore.

Një manifestim lokal i një ngritjeje të qetë

Narrativa e ripozicionimit strategjik të Türkiyes në skenën globale është e vështirë të kuptohet plotësisht pa një depërtim në mënyrën se si ky proces materializohet në kontekstin lokal. Është nëpërmjet shembullit të Ballkanit, dhe veçanërisht të Bosnjës e Hercegovinës, që zbulohet logjika e veprimit që i lejon Türkiyes të ndërtojë besueshmëri nga brenda jashtë, duke kombinuar rrënjët historike me përshtatshmërinë institucionale. Bosnjë e Hercegovina në këtë kuptim përfaqëson një shembull ilustrues, si një hapësirë ​​në të cilën një fazë e re e angazhimit turk shkon përtej modeleve të vendosura të nostalgjisë kulturore dhe afërsisë historike, dhe konkretizohet gjithnjë e më dukshëm përmes një pranie shumështresore institucionale, infrastrukturore dhe simbolike. Shembujt nga gjysma e dytë e majit të këtij viti janë veçanërisht tregues, përmes të cilëve mund të shohim më qartë mënyrën se si Türkiye e artikulon këtë prani në praktikë. Me fjalë të tjera, në vend që thjesht të vazhdojë politikën tradicionale të fuqisë së butë, Türkiye po zhvillon një strategji dukshëm më të sofistikuar të pozicionimit rajonal, në të cilën komponentët kulturorë, arsimorë, mediatikë dhe diplomatikë plotësojnë njëri-tjetrin.

Brenda strategjisë më të gjerë të pranisë rajonale, fusha e medias zë një vend të veçantë si një nga fushat më të zhvilluara sistematikisht të aktivitetit turk. Qasja ndaj kësaj fushe nënkupton një ambicie më të gjerë për të formësuar një hapësirë ​​informacioni të qëndrueshme dhe funksionale, e cila, përmes specifikave lokale, përshtatet me sfidat e kohës së re. Në këtë kontekst, Forumi i Medias Turko-Ballkanik i mbajtur së fundmi në Ankara nën sloganin "Ndërtimi i një të Ardhmeje të Përbashkët në Epokën e Komunikimit", shërbeu si një ilustrim i mënyrës se si Türkiye pozicionohet si një aktor që njëkohësisht nxjerr legjitimitet nga trashëgimia historike dhe i përgjigjet kërkesave të epokës digjitale. Në këtë forum, i cili mblodhi përfaqësues të medias nga pothuajse të gjitha vendet e Ballkanit, referenca ndaj Konferencës së Gazetarëve të Ballkanit të vitit 1936 dhe themelimi i Unionit të Medias Ballkanike nuk ishte thjesht një kuriozitet historik në fjalimin e Kryetarit të Drejtorisë së Komunikimit të Türkiyes, Fahrettin Altun, por një kornizë e vendosur me kujdes që sinjalizon vazhdimësi në reflektimin e hapësirave të përbashkëta të komunikimit. Prandaj, thirrja kryesore nga ky program ishte ndërtimi i një hapësire mediatike si një mjet stabilizimi, rrjetëzimi dhe mbrojtjeje nga presionet e dezinformimit. Përmes platformave të tilla si TRT Balkan dhe Anadolu Agency, të cilat operojnë në gjuhët e vendeve të rajonit dhe investojnë në trajnime dhe mbështetje infrastrukturore për redaksitë lokale, Türkiye po zhvillon një model që, në vend që të pretendojë dominim dhe të imponohet si autoritet i padiskutueshëm, jep përshtypjen e një partneri të barabartë të interesuar në ndërtimin e kapaciteteve të përbashkëta në terren.

Menjëherë pas forumit mediatik në Ankara, një delegacion turk i udhëhequr nga Zëvendësministri i Jashtëm Mehmet Kemal Bozay mori pjesë në konferencën "Mostar 2025: Dialog për të Ardhmen", të mbajtur me rastin e njëzet vjetorit të regjistrimit të Urës së Vjetër në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Simbolika e vendit të zgjedhur, Mostarit, si një qendër gjeografike, kulturore dhe historike, shërbeu si një kontekst në të cilin angazhimi i Türkiyes në fushën e diplomacisë kulturore fiton besueshmëri dhe legjitimitet shtesë. Ura e vjetër, e ndërtuar gjatë Perandorisë Osmane dhe e rindërtuar pas shkatërrimit të saj në luftë me kontribute të rëndësishme nga Türkiye, është bërë një pikë konkrete konvergjence midis lidhjeve historike dhe mesazheve bashkëkohore të politikës së jashtme. Fjalimi i Bozayev në këtë kuptim mund të shihet si një fjalim i ndërtuar me kujdes, i cili përmes simbolizmit krijoi një lidhje të fortë historike. Duke iu referuar kuptimit të emrit Neretva, origjinës osmane të urës dhe kërkimit të mirëfilltë të gurit të themelit të saj gjatë rindërtimit, zyrtari turk kërkoi ta lidhë të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen në një tërësi organike - pikërisht në një mënyrë që korrespondon plotësisht me titullin e panelit "Trashëgimia e Përbashkët si Mjet i Diplomacisë". Ky është një shembull i diplomacisë kulturore që përdor motive specifike lokale për të forcuar ndjenjën e përkatësisë dhe bashkëpunimit të përbashkët, gjë që i lejon shtetit të Türkiyes të shfaqet në terren jo si një aktor i huaj, por si një aktor me rrënjë historike.

Ndërsa simbolika e një trashëgimie të përbashkët kulturore u artikulua në Mostar në të njëjtën ditë, paralelisht në Sarajevë po zhvillohej një forum biznesi, i cili, megjithëse me tematikë të ndryshme, mbartte mesazhe të ngjashme në lidhje me orientimin afatgjatë të pranisë së Türkiyes në rajon. Në Forumin e Biznesit të Sarajevës, ku Türkiye u përfaqësua nga Zëvendësministri i Tregtisë Mahmut Gurcan, theksi u vu në vazhdimësinë e bashkëpunimit ekonomik, por edhe në rëndësinë që Türkiye u kushton platformave që kanë potencialin të formësojnë flukset e investimeve dhe marrëdhëniet ekonomike rajonale në planin afatgjatë. Në këtë kontekst, vetë Gurcan kujtoi se Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan mori pjesë personalisht në edicionin e parë të forumit pesëmbëdhjetë vjet më parë. Të dhënat e paraqitura mbi shkëmbimin tregtar që tejkalon një miliard dollarë, flukset intensive turistike, por edhe zgjerimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë në sektorin bujqësor, dëshmojnë për përpjekjet e Ankarasë për të ndërtuar një rrjet ekonomik të qëndrueshëm dhe të dobishëm reciprokisht me partnerët rajonalë.

Në këtë kontekst, infrastruktura institucionale, siç është Banka Ziraat me 35 degë në Bosnjë e Hercegovinë, u theksua si një mbështetje konkrete për një politikë të tillë. Në forumin e këtij viti, theks i veçantë iu vu promovimit të potencialit të turizmit shëndetësor, i cili njoftoi një fokus më të gjerë në sektorin e shëndetësisë si një dimension i rëndësishëm i bashkëpunimit rajonal që Türkiye sapo ka filluar ta zhvillojë më konkretisht.

Në përputhje me këtë fokus të zgjeruar, i cili përfshin edhe shëndetësinë si një fushë strategjike bashkëpunimi, një hap konkret përpara u bë përmes hapjes së fakulteteve mjekësore dhe dentare në Sarajevë, në bashkëpunim me Universitetin Ndërkombëtar të Sarajevës (IUS) dhe Universitetin e Shkencave të Shëndetit (SBU) nga Türkiye. Ky është një program i përbashkët studimi brenda Fakultetit të Shkencave Mjekësore të sapokrijuar në IUS, i cili u ofron studentëve nga Bosnjë e Hercegovina, rajoni, Türkiye dhe më gjerë mundësinë për të marrë një diplomë të dyfishtë - njëra e lëshuar në Sarajevë, tjetra në Istanbul. Ky model arsimor, i cili kombinon tre vitet e para të mësimdhënies në Bosnjë e Hercegovinë me praktikën klinike në spitalet turke, jo vetëm që përfaqëson një kombinim të adaptimit lokal dhe standardeve ndërkombëtare, por është edhe programi i parë i këtij lloji në Bosnjë e Hercegovinë. Fakti që SBU-ja është ndër 100 universitetet mjekësore më të mira në botë i jep peshë shtesë këtij projekti. Zëvendësministri turk i Shëndetësisë, Huseyin Kursat Kirbiyik, theksoi me këtë rast se Türkiye po shënon përparim të konsiderueshëm në kujdesin shëndetësor, duke u mbështetur në sistemin spitalor të qytetit dhe traditën e pasur mjekësore.

Përfaqësuesit e SBU-së theksuan më tej vazhdimësinë historike të mjekësisë anadollase, kombinimi i së cilës me teknologjinë moderne sot formon një nga modelet më konkurruese të kujdesit shëndetësor në botë. Në të njëjtën frymë të investimit në arsim dhe lidhjes së komuniteteve përmes gjuhës dhe kulturës, po atë ditë në Zenicë, të organizuar nga Instituti Yunus Emre, u mbajt Festivali i Fëmijëve në të cilin morën pjesë pothuajse gjashtë mijë studentë që ndiqnin mësimet e gjuhës turke në kuadër të projektit "Turqishtja është zgjedhja ime", i cili thekson më tej qasjen gjithëpërfshirëse që Türkiye nxit në forcimin e pranisë së saj përmes arsimit, gjuhës dhe kulturës.

Stabiliteti si monedhë politike

Falë një game të gjerë instrumentesh të politikës së jashtme, Türkiye ka arritur të ndërtojë një rrjet pranie dhe ndikimi që rrallë ka qenë kaq i përhapur gjeografikisht dhe tematikisht në historinë e saj. Me një total prej 252 misionesh diplomatike, Türkiye sot ka rrjetin e tretë diplomatik më të përhapur në botë, ndërsa, për shembull, numri i ambasadave të saj në Afrikë është më shumë se trefishuar që nga viti 2002 - nga 12 në 44. Paralelisht me këtë, në atë kontinent është vendosur një prani ushtarake, e cila tashmë e tejkalon atë të Francës, aktorit tradicional në atë zonë.

Në vitet e fundit, Ankaraja është afirmuar si një ndërmjetëse e besueshme në krizat politike, si në rastin midis Etiopisë dhe Somalisë. Ky angazhim në politikën e jashtme mbështetet gjithashtu nga eksportet e forta kulturore, në të cilat spikasin serialet turke me njohje globale. Është pikërisht në këtë kontekst më të gjerë të një politike të jashtme gjithëpërfshirëse, e cila lidh diplomacinë, bashkëpunimin ushtarak, kulturën dhe ndërmjetësimin, që është më pak e habitshme që Türkiye është e vetmja konstante në listën e pritësve të mundshëm për negociata midis Rusisë dhe Ukrainës, një nga konfliktet më serioze gjeopolitike të sotme. Prandaj, prania e katër përfaqësuesve të lartë të qeverisë turke - nga departamentet e punëve të jashtme, shëndetësisë, arsimit dhe ekonomisë - në Bosnjë e Hercegovinë brenda pak ditësh nuk duhet parë si një moment diplomatik i izoluar, por si një prezantim konciz i një praktike më të gjerë dhe të artikuluar me kujdes të politikës së jashtme. Përmes një sërë aktivitetesh paralele dhe të ndërlidhura, modeli i veprimit që Türkiye zbaton në të gjithë horizontin e saj të politikës së jashtme është qartësisht i dukshëm. Bosnjë e Hercegovina nuk është përjashtim, por një pasqyrë e një modeli më të gjerë në të cilin Ankaraja investon njëkohësisht në infrastrukturë, arsim, kulturë dhe ekonomi, duke transformuar gjestet diplomatike në mekanizma konkretë të ndikimit dhe bashkëpunimit.

Një dimension shtesë i kësaj qasje zbulohet nga bashkëpunimi shumëvjeçar me Qendrën Memoriale të Srebrenicës, i cili do të arrijë kulmin e tij simbolik më 11 korrik 2025, me hapjen e Muzeut të Gjenocidit si përmbajtja qendrore e kompleksit të ardhshëm në Potoçari. Me një sipërfaqe prej 4.300 metrash katrorë, është muzeu më i madh i këtij lloji në botë, i krijuar përmes një partneriteti me Agjencinë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA). Ky projekt jo vetëm që dëshmon për një angazhim afatgjatë, por edhe për një ndjeshmëri thelbësore ndaj kontekstit lokal përmes besimit se komuniteti mund të artikulojë narrativën e vet, pa imponime të jashtme.

Një qasje e tillë, në të cilën historia lokale nuk merret përsipër, por mbështetet, është një ilustrim i strategjisë më të gjerë të Türkiyes për ta ndërtuar një ndjenjë përkatësie të përbashkët përmes vlerësimit të specifikave ekzistuese dhe motiveve konkrete. Përmes shembujve si këta - nga bashkëpunimi mediatik që lidh vitin 1936 dhe epokën digjitale, përmes urës që lidh të kaluarën osmane dhe të ardhmen evropiane, deri te mjekësia anatoliane e transformuar në një arsim të njohur ndërkombëtarisht, Türkiye demonstron aftësinë për të ndërtuar ndikim politik mbi bazën e besimit, vazhdimësisë dhe pranisë së dozuar me kujdes.

Dhe në kohë pasigurie dhe rrethanash të paqëndrueshme, qëndrueshmëria është monedha politike më e kërkuar dhe më e vlefshme - qoftë ajo reflektohet në bashkëpunim të thellë institucional në Ballkan apo në besueshmëri në tryezat e negociatave të krizave më të mëdha globale.

*Mendimet e shprehura në këtë artikull janë ato të autorit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht politikën editoriale të TRT Balkan.