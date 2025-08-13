15 orë më parë
Ministri i Jashtëm sirian, Asaad Hassan Al-Shaibani, do të vizitojë Türkiyen të mërkurën, njoftoi Ministria turke e Punëve të Jashtme në një deklaratë zyrtare.
“Së bashku me këtë vizitë, Asaad Hassan Al-Shaibani, Ministër i Jashtëm i Sirisë, do të qëndrojë në Türkiye më 13 gusht 2025”, tha ministria, pa dhënë detaje të tjera mbi axhendën.
Kjo vizitë vjen në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme diplomatike rajonale dhe diskutimeve të intensifikuara mbi çështjet e sigurisë, humanitare dhe politike që lidhen me Sirinë dhe vendet fqinje.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë