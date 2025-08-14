Çdo marrëveshje paqeje për të ndalur luftën midis Rusisë dhe Ukrainës do të kërkojë bisedime mbi garancitë e sigurisë, si dhe mbi çështjet dhe pretendimet territoriale që janë në zemër të konfliktit, tha të enjten Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio.
Duke folur me gazetarët në Departamentin e Shtetit gjatë një ceremonie nënshkrimi me Ministrin e Jashtëm të Paraguait, Ruben Ramirez Lezcano, Rubio tha se Presidenti Donald Trump shpreson të sigurojë një “ndalim të luftimeve” në samitin me Presidentin rus, Vlladimir Putin, në Alaskë të premten, për të lejuar zhvillimin e këtyre bisedimeve.
“Për të arritur paqen, mendoj se të gjithë e pranojmë që do të duhet një bisedim mbi garancitë e sigurisë. Duhet të ketë bisedime mbi çështjet dhe pretendimet territoriale dhe mbi atë për çfarë po luftojnë”, tha Sekretari amerikan.
“Të gjitha këto do të jenë pjesë e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse. Por mendoj se shpresa e presidentit është të sigurojë ndonjë ndalim të luftimeve në mënyrë që këto bisedime të mund të zhvillohen. Këto janë çështje shumë teknike që kërkojnë kohë për t’u zgjidhur.”
Rubio tha se Trump ka biseduar me Putinin disa herë gjatë vitit përmes telefonit dhe tani dëshiron të takohet me të ballë për ballë për të “shikuar atë në sy” dhe për të vlerësuar mundësitë për paqe.
“Ai dëshiron që kjo luftë të përfundojë. Ai do të bëjë çdo gjë që mundet, dhe sheh një mundësi për të diskutuar arritjen e paqes. Ai do ta ndjekë këtë mundësi. Nesër do të mësojmë, në një moment të caktuar, siç tha presidenti, ndoshta shumë herët gjatë takimit, nëse diçka është e mundur apo jo, ne shpresojmë që të jetë”, tha ai.
“Ne jemi optimistë. Dëshirojmë që të ketë paqe, do të bëjmë gjithçka që mundemi për ta arritur atë, por në fund të fundit, do të jetë përgjegjësi e Ukrainës dhe Rusisë të bien dakord për një marrëveshje”, shtoi Rubio.
Trump dhe Putin po takohen në Alaskë në orën 11:30 sipas kohës lokale (19:30 GMT), në ato që do të jenë bisedimet e para midis presidentëve aktualë të ShBA-së dhe Rusisë që nga fillimi i luftës në Ukrainë në shkurt 2022.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, tha të mërkurën se Trump shprehu gatishmërinë për t’i dhënë vendit të tij garanci sigurie.
Trump ka thënë se Rusia dhe Ukraina do të shkëmbejnë territore si pjesë e një marrëveshjeje paqeje dhe ka kërcënuar Putinin me “pasoja shumë të rënda” nëse nuk pranon të ndalojë luftën në Ukrainë gjatë samitit.