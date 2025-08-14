Presidenti amerikan Donald Trump tha të enjten se është më i fokusuar në arritjen e një marrëveshjeje të menjëhershme paqeje sesa në një armëpushim, kur të takohet me homologun e tij rus, Vlladimir Putin, në shtetin amerikan të Alaskës të premten, për të diskutuar luftën Rusi-Ukrainë.
“Nuk e di nëse do të kemi një armëpushim të menjëhershëm, por mendoj se do të vijë”, tha Trump për Fox Radio, duke shtuar: “Unë jam më i interesuar për një marrëveshje paqeje të menjëhershme, për të arritur paqen shpejt.”
Trump tregoi se mund të thërrasë presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy për një takim pasues, në varësi të rezultatit të së premtes, duke thënë se ka tre vende të mundshme, përfshirë ndoshta të qëndrojnë në Alaskë, por nuk i përmendi dy të tjerat.
Kur u pyet për njoftimin e Zelenskyyt “që të jetë gati të vijë” në takim, ai tha se “do të ishte padyshim e përshtatshme nëse do të kishim një takim shumë të mirë” me Putin.
Trump shtoi se nëse takimi i tij me Putin shkon mirë, ai do të thërrasë Zelenskyyn, “dhe le ta sjellim aty ku do të takohemi.”
Ai shfaqi besim në qasjen e tij, duke pretenduar se Putin “di që unë jam më i forti që ka pasur ndonjëherë për t’u përballur,” ndërkohë që pranoi një “mundësi 25% që ky takim të mos jetë i suksesshëm.”
Ai e përshkroi samitin e së premtes si përgatitor, duke thënë: “Takimi i dytë do të jetë shumë, shumë i rëndësishëm, sepse do të jetë takimi ku do të bëhet marrëveshja.”
Duke theksuar se roli i tij do të ishte të lehtësojë, jo të drejtojë negociatat, ai shtoi se do të “i lërë ata të negociojnë marrëveshjen e tyre. Unë nuk do të negocioj marrëveshjen e tyre.”
Trump u shpreh se negociatat do të përfshinin çështje territoriale. “Nuk dua të përdor fjalën “ndarje të territoreve”… por do të ketë dhënje-marrje sa i përket kufijve, tokave.”
Ai gjithashtu pranoi se konflikti ka rezultuar më kompleks se sa pritej. “Kjo do të ishte një nga më të lehtat për mua (për t’u ndaluar), por nuk funksionon kurrë kështu. Kjo rezulton të jetë ndoshta më e vështira.”
Samiti i Alaskës, i planifikuar për të premten, synon të adresojë luftën Rusi-Ukrainë, e cila tashmë ndodhet në vitin e katërt.