Liderët palestinezë mirëpritën të martën njoftimin e Britanisë se synon të njohë Shtetin e Palestinës gjatë Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në shtator, duke e përshkruar këtë hap si një riafirmim të angazhimit të saj për drejtësinë ndërkombëtare.

“Ne mirëpresim njoftimin e Mbretërisë së Bashkuar për qëllimin e saj për të njohur Shtetin e Palestinës në shtator”, shkroi në X zëvendëspresidenti i Palestinës, Hussein al-Sheikh.

Ai e quajti këtë hap “një konfirmim të angazhimit të saj për drejtësinë dhe legjitimitetin ndërkombëtar, si dhe të drejtën e popullit palestinez për vetëvendosje dhe krijimin e shtetit të tyre të pavarur, që siguron mbrojtjen e zgjidhjes me dy shtete.”

Al-Sheikh shtoi se deklarata britanike “përbën një kontribut serioz për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit dhe arritjen e paqes në rajon.”

Ministria palestineze e Punëve të Jashtme dhe të Mërgimtarëve lëshoi një deklaratë duke vlerësuar njoftimin e Kryeministrit britanik Keir Starmer, duke e përshkruar atë si “një hap të guximshëm që e vendos Britaninë në anën e duhur të historisë.”

Ministria vlerësoi qëndrimin e Britanisë për çështjen palestineze në përgjithësi dhe për Gazën në veçanti, si dhe mbështetjen e saj për mundësimin që Palestina të ushtrojë autoritetin e plotë politik dhe ligjor mbi të gjitha territoret e pushtuara në vitin 1967.

Sipas ministrisë, kjo është “një rrugë drejt arritjes së paqes në përputhje me legjitimitetin ndërkombëtar dhe Iniciativën Arabe për Paqe.”

Në deklaratë u bëhej thirrje vendeve që ende nuk e kanë njohur Palestinën të bëjnë këtë “si një mënyrë për të ruajtur zgjidhjen me dy shtete dhe për të përballuar krimet e gjenocidit, zhvendosjes së detyruar dhe aneksimit që po kryhen ndaj popullit palestinez.”

Starmer tha se qeveria e tij do të njihet me shtetin palestinez në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator “përveç nëse qeveria izraelite merr masa për të përfunduar situatën e tmerrshme në Gaza, të bien dakord për një armëpushim dhe të angazhohen për një paqe afatgjatë dhe të qëndrueshme, duke ringjallur perspektivën e zgjidhjes me dy shtete.”

Javën e kaluar, Presidenti francez Emmanuel Macron konfirmoi se edhe Franca do ta njohë zyrtarisht shtetin palestinez gjatë Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në shtator.

Derisa tani, 149 nga 193 shtetet anëtare të OKB-së e kanë njohur Palestinën, një numër që është rritur vazhdimisht që nga fillimi i luftës së Izraelit ndaj Gazës në tetor 2023.

Vendimi i Britanisë vjen ndërsa rritet presioni i brendshëm dhe ndërkombëtar ndaj Izraelit për të ndaluar luftën genocidale në Gaza dhe për të lejuar ndihmën humanitare në enklavën e rrethuar.

Ushtria izraelite ka zhvilluar një ofensivë brutale në Gaza që nga 7 tetori 2023, duke vrarë mbi 60.000 palestinezë. Bombardimi i pandërprerë ka shkatërruar rëndë enklavën dhe ka sjellë mungesa ushqimore.

Të hënën, grupet izraelite për të drejtat e njeriut B’Tselem dhe Physicians for Human Rights-Israel akuzuan Izraelin për kryerjen e gjenocidit në Gaza, duke përmendur shkatërrimin sistematik të shoqërisë palestineze dhe shkatërrimin e qëllimshëm të sistemit shëndetësor në territor.