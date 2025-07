Türkiye dhe Mbretëria e Bashkuar “përfunduan me sukses” raundin e parë të bisedimeve për Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë (MTL), njoftoi të premten Ministria e Tregtisë së Türkiyes.

“Shtytja strategjike e bashkëpunimit ekonomik midis Türkiyes dhe MB-së po fiton një impuls të ri e të fuqishëm”, thuhej në deklaratë.

U theksua se në negociatat, të mbajtura në Ankara me pjesëmarrje të nivelit të lartë nga institucionet përkatëse të të dy vendeve dhe që raportohet të kenë qenë jashtëzakonisht produktive, u diskutuan shumë tema kritike për të thelluar fushëveprimet e MTL‑së.

Sipas deklaratës, MTL-ja e përditësuar do të ofrojë hapje të reja të ndërsjella të tregut për produktet bujqësore, ndërsa edhe për tregtinë e shërbimeve do të përfshihen dispozita gjithëpërfshirëse për krijimin e një mjedisi bashkëpunimi me përfitim të ndërsjellë.

“Në këtë kontekst, do të eksplorohen mundësitë e mundshme në fushën e shërbimeve financiare, përfshirë financën islame, dhe do të konsiderohen sektorët e shërbimeve ku vendi ynë ka konkurrencë, si shërbimet shëndetësore dhe shërbimet audiovizive.”

U njoftua gjithashtu se do të diskutohen hapa të përbashkët për lehtësimin e investimeve, do të sigurohet njohja e ndërsjellë e produkteve me shënjë gjeografike dhe do të ndërmerren hapa për rritjen e ndërgjegjësimit te ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

“Do të konkretizohen fushat e bashkëpunimit në inovacion, mbrojtjen e konsumatorit dhe fuqizimin ekonomik të grave. Dimensioni i zhvillimit të qëndrueshëm për tregtinë në çështjet mjedisore dhe të punës do të pasqyrohet, dhe procedurat doganore do të thjeshtëzohen në kanalet tradicionale dhe digjitale në kuadër të lehtësimit të tregtisë”, vijonte më tej deklarata.

Theksi u vu te vullneti i fortë i ndërsjellë për të finalizuar MTL-në sa më shpejt të jetë e mundur në mënyrë që të kontribuojë në mirëqenien e të dy vendeve.

U theksua se vëllimi i tregtisë vjetore midis dy vendeve arriti në 22 miliardë dollarë në vitin 2024 dhe se Mbretëria e Bashkuar është partneri i shtatë më i madh i Türkiyes në tregti.

“MB-ja dallon si partneri i dytë më i madh tregtar i Türkiyes me një suficit tregtar prej 8 miliardë dollarësh. Në këtë kontekst, tregu britanik, me një popullsi prej 69 milionë banorësh, ruan rëndësinë e tij si partner strategjik ekonomik që mbështet punësimin në Türkiye ndërsa ofron kërkesë të fortë për produktet tona”, shtohej në deklaratë.

Raundi tjetër i negociatave midis Türkiyes dhe MB-së pritet të zhvillohet deri në fund të vitit 2025, dhe procesi i dialogut konstruktiv e të përkushtuar hap rrugën për përfundimin e MTL-së si një marrëveshje e gjeneratës së re.