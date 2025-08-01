Turkish Airlines (THY) ka rifilluar fluturimet drejt qytetit sirian Halep, pas një ndërprerjeje 13-vjeçare që nisi në prill të vitit 2012 për shkak të luftës civile.
Fluturimi me numër “TK844” u ngrit në orën 08:10 me 145 pasagjerë dhe u ul në Aeroportin Ndërkombëtar të Halepit në orën 10:10.
Në aeroportin e Halepit u mbajt një ceremoni me prerje shiriti për të shënuar këtë ngjarje. Konsulli i Përgjithshëm i Turqisë në Halep, Muammer Hakan Cengiz, shprehu kënaqësinë e tij për rifillimin e fluturimeve pas 13 vitesh.
“Halepi është porta e Sirisë drejt Turqisë dhe botës. Për Turqinë, Halepi është një nga kalimet më të rëndësishme drejt Sirisë dhe Lindjes së Mesme. Fakti që Turkish Airlines ka rifilluar fluturimet në një ditë kaq domethënëse është gëzim i veçantë për ne”, tha Cengiz.
Ai theksoi se me këtë fluturim janë rihapur edhe portat nga qielli drejt Halepit dhe se lidhjet historike shumë shekullore midis Turqisë dhe Halepit po rivendosen me këtë hap të ri të Turkish Airlines.
Drejtori Rajonal i Shitjeve i Turkish Airlines, Mahmut Yayla tha se Halepi është një nga qytetet më të rëndësishme të rajonit për nga pasuria historike dhe kulturore.
Ai theksoi se me rihapjen e këtij itinerari synohet forcimi i lidhjeve ekonomike dhe sociale midis dy vendeve, duke shtuar se Turkish Airlines po rrit opsionet e udhëtimit për pasagjerët dhe po përforcon lidhjet rajonale.
Drejtori i marrëdhënieve me publikun i Drejtorisë së Përgjithshme të Aviacionit Civil të Sirisë, Alaa El Sallal deklaroi se janë të lumtur të mirëpresin këtë fluturim të parë pas 13 vitesh dhe e cilësoi atë si një urë që lidh dy vende.
“Kjo nuk është thjesht ulje e një avioni, por një simbol i një ure të ndërtuar mes dy vendeve”, u shpreh Sallal, duke falënderuar linjën ajrore turke.
Halepi bëhet destinacioni i dytë i Turkish Airlines në Siri
Pas fillimit të fluturimeve për në Damask në janar, shtimi i fluturimeve drejt Halepit e çon në dy numrin e destinacioneve të Turkish Airlines në Siri.
Fluturimet midis Aeroportit të Stambollit dhe Aeroportit Ndërkombëtar të Halepit do të zhvillohen tri herë në javë – të mërkurën, të premten dhe të dielën. Nga data 19 gusht, fluturimet do të rriten në pesë herë në javë ndërsa nga 1 shtatori do të zhvillohen çdo ditë.