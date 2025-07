Mbretëria e Bashkuar njoftoi sot se do ta njohë Shtetin e Palestinës në shtator nëse Izraeli nuk ndërmerr “hapa thelbësorë për t’i dhënë fund situatës së tmerrshme në Gaza”.

“Mund të konfirmoj se Mbretëria e Bashkuar do ta njohë Shtetin e Palestinës nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në shtator, përveç nëse qeveria izraelite ndërmerr hapa thelbësorë për t’i dhënë fund situatës së tmerrshme në Gaza, për të rënë dakord për një armëpushim dhe për t’u angazhuar për një paqe të qëndrueshme afatgjatë, duke ringjallur perspektivën e një zgjidhjeje me dy shtete”, tha kryeministri Keir Starmer.

Komentet e tij erdhën gjatë një konference për shtyp pas një takimi urgjent të kabinetit për të diskutuar situatën në Rripin e Gazës, pasi më shumë se 250 ligjvënës nënshkruan një letër që kërkonte që qeveria të njihte shtetësinë palestineze.

Starmer vuri në dukje se ai gjithmonë ka thënë se Mbretëria e Bashkuar do ta njohë Palestinën “si një kontribut në një proces të duhur paqeje”.

Ai përmendi se zgjidhja me dy shtete është “nën kërcënim” si arsye pse konfirmoi se qeveria e tij do ta njohë Palestinën nëse Izraeli nuk i plotëson kushtet, duke përfshirë lejimin e OKB-së për ta rifilluar furnizimin me ndihma, “duke bërë të qartë se nuk do të ketë aneksime në Bregun Perëndimor”, dhe angazhimin e Tel Avivit për një proces paqeje afatgjatë që ofron një zgjidhje me dy shtete.

Starmer theksoi se Hamasi duhet t'i lirojë menjëherë të gjitha pengjet, të nënshkruajë një armëpushim, “të çarmatoset dhe të pranojë se nuk do të luajë asnjë rol në qeverinë e Gazës”.