Zëvendëskryeministri i Serbisë ka bërë të ditur se shërbimet e spiunazhit rus ndihmuan autoritetet e Beogradit në përgjigjen ndaj protestave antiqeveritare që kanë zgjatur për muaj.

"Jam shumë mirënjohës për shërbimet speciale të Rusisë, të cilat gjithmonë na mbështesin në luftën tonë kundër revolucioneve të ngjyrave, kryesisht me informacion", tha Zëvendëskryeministri Aleksandar Vulin në një intervistë për agjencinë shtetërore ruse të lajmeve RIA të premten.

"Ata e dinë se çfarë rreziku mbulon Serbinë", citoi RIA-në Vulin.

Studentët, të mbështetur nga mësuesit, fermerët dhe punëtorët, kanë mbajtur protesta të përditshme në të gjithë Serbinë që nga nëntori i kaluar, kur 16 persona humbën jetën në një shembje çatie në një stacion treni në qytetin verior të Novi Sad, të cilin ata e fajësojnë për korrupsion.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, shpesh i përshkruan protestat si përpjekje për të nisur një "revolucion ngjyrash", një referencë për protestat pro-perëndimore që rrëzuan qeveritë në Ukrainë, Gjeorgji dhe Kirgizi për dekada të tëra.

‘Përkrahja e vetme e hapur’

Aleksandar Gjokiq, një shkencëtar politik nga Beogradi, kritik ndaj qeverisë, tha se komentet e Vulinit "reflektojnë se sa e rëndësishme është mbështetja e Rusisë për regjimin."

"Përkrahja e vetme e hapur për regjimin vjen nga Rusia; të tjerët janë ose neutralë ose e dënojnë atë", tha ai.

Beogradi është duke balancuar mes aspiratave për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian dhe marrëdhënieve të tij të ngushta me Rusinë, një aleat i fuqishëm tradicional dhe furnizues kryesor i gazit.

Vuçiq akuzon shtetet perëndimore për komplote me studentët dhe opozitën për ta rrëzuar qeverinë e Serbisë, e cila ka pasur lidhje të mira me Moskën për një kohë të gjatë. Liderët e protestave mohojnë çdo lidhje me Perëndimin.

Vulin, një politikan prorus, që udhëheq një parti të vogël në koalicionin qeverisës të Vuçiq, ka shërbyer më parë si kreu i Agjencisë për Sigurinë dhe Informacionin të Serbisë (BIA), si dhe ministër i Brendshëm dhe i Mbrojtjes.

Ai dha dorëheqjen nga BIA pas vendosjes në listën e sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2023 për akuza të aktivitetit pro-rus.