BIZNES & TEKNOLOGJI
2 minuta leximi
Rusia kufizon WhatsApp dhe Telegram, kalon në aplikacionet vendase
Thirrjet përmes WhatsApp dhe Telegram janë të kufizuara në vend.
Rusia kufizon WhatsApp dhe Telegram, kalon në aplikacionet vendase
Rusia kufizon WhatsApp dhe Telegram, kalon në aplikacionet vendase / Reuters
14 Gusht 2025

Përderisa thirrjet në WhatsApp dhe Telegram po kufizohen në Rusi për siguri dhe parandalim të mashtrimeve, aplikacioni kombëtar i mesazheve MAX, i lançuar së fundmi, ka filluar të përhapet me shpejtësi, veçanërisht midis institucioneve publike.

Që nga fillimi i javës, në Rusi u shfaqën probleme me thirrjet në WhatsApp dhe Telegram. Qytetarët janë ankuar për probleme me thirrjet e bëra përmes këtyre aplikacioneve.

Autoriteti Mbikëqyrës Federal Rus për Teknologjinë e Informacionit dhe Media (Roskomnadzor) tha se janë marrë masa për të kufizuar pjesërisht thirrjet në aplikacionet e mesazheve Telegram dhe WhatsApp në vend.

"Në përputhje me punën e autoriteteve të zbatimit të ligjit për të luftuar kriminelët, janë marrë masa për të kufizuar pjesërisht thirrjet në këto aplikacione të huaja mesazhesh. Nuk po vendosen kufizime të tjera në funksionalitetin e tyre", deklaroi "Roskomnadzor".

Theksohet se Telegram dhe WhatsApp janë bërë platforma ku rusët mashtrohen, zhvaten dhe përfshihen në aktivitete sabotimi dhe terroriste dhe se kompanitë e aplikacioneve të mesazheve kanë injoruar vazhdimisht kërkesat për kundërmasa.

MAX bëhet një nga aplikacionet më të shkarkuara në vend

Të sugjeruara

MAX i cili ofron mesazhe, transferta parash, chatbot dhe mini-aplikacione, është i disponueshëm në App Store, Google Play, RuStore dhe App Gallery.

Aplikacioni MAX është bërë një nga aplikacionet më të shkarkuara dhe më të njohura në Rusi në listat e aplikacioneve falas të App Store dhe Google Play. Telegram dhe WhatsApp janë pas tij.

Lidhur me platformën, e cila ende nuk është njoftuar zyrtarisht, zëvendëspresidenti i VK Ekonomisë dhe Financës, Aleksandr Morozov deklaroi se prezantimi i detajuar i aplikacionit MAX dhe lançimi zyrtar janë planifikuar në fillim të vjeshtës 2025.

Aplikacioni i mesazheve do të kërkohet të instalohet në telefonat e rinj celularë të shitur në Rusi duke filluar nga 1 shtatori 2025 dhe do të jetë i detyrueshëm për transaksionet në institucionet dhe organizatat publike ruse.

Përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatave qeveritare ruse njoftuan kalimin e tyre gradual në aplikacion.

Kryetar i Dumës, Dhoma e ulët e Parlamentit rus, Vyacheslav Volodin dhe kryetari i Bashkisë së Moskës, Sergey Sobyanin njoftuan se kanë hapur llogari përmes MAX.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us