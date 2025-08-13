BIZNES & TEKNOLOGJI
2 minuta leximi
Robotë humanoidë me inteligjencë artificiale zhvillojnë ndeshjen e parë të futbollit në Kinë
Çdo ekip kishte dy sulmues, dy mbrojtës dhe një portier. Robotët u pozicionuan vetë në nisje të lojës dhe më pas filluan ndërhyrjet, pasimet dhe gjuajtjet pa asnjë kontroll njerëzor.
Robotë humanoidë me inteligjencë artificiale zhvillojnë ndeshjen e parë të futbollit në Kinë
Robotë humanoidë me inteligjencë artificiale zhvillojnë ndeshjen e parë të futbollit në Kinë / AA
18 orë më parë

Robotë humanoidë të pajisur me inteligjencë artificiale zhvilluan ndeshjen e parë në botë të futbollit 5 kundër 5 plotësisht autonome gjatë fazës paraprake të Lojërave Botërore të Robotëve Humanoidë në Pekin.

Siç raporton e përditshmja shtetërore Global Times, ngjarjet e mëparshme ishin të kufizuara në ndeshje 3 kundër 3. Në formatin e ri, çdo ekip kishte dy sulmues, dy mbrojtës dhe një portier. Robotët u pozicionuan vetë në nisje të lojës dhe më pas filluan ndërhyrjet, pasimet dhe gjuajtjet pa asnjë kontroll njerëzor.

Disa prej tyre u rrëzuan gjatë përplasjes, por u ngritën shpejt dhe vazhduan lojën. Turma brohoriste për çdo gol. Ndeshja zgjati 40 minuta, e ndarë në dy pjesë nga 15 minuta me një pushim prej 10 minutash.

Të sugjeruara

Rregullorja e garës ka gati 70 faqe. Ndërsa i ngjan futbollit njerëzor, ajo lejon më shumë kontakt fizik dhe përfshin përshtatje të veçanta për robotët. Për shembull, pas një goditjeje të lirë, kundërshtarët duhet të presin 10 sekonda përpara se të sfidojnë, për t’i dhënë kohë inteligjencës artificiale të zbatojë skemën e lojës.

Lojërat Botërore të Robotëve Humanoidë nisin në Pekin dhe do të zgjasin tre ditë, duke përfshirë mbi 500 robotë nga 280 ekipe që përfaqësojnë 16 vende. Në total janë planifikuar 538 aktivitete në 26 disiplina sportive, përfshirë futbollin, atletikën dhe gjimnastikën.

Këto lojëra pasojnë ndeshjen e parë të futbollit me robotë humanoidë me inteligjencë artificiale në Kinë, të zhvilluar më 27 qershor në Pekin, e cila përfshinte ekipe 3 kundër 3.

Eksploro
Shqipëri, Edi Rama: Situata me zjarret e përmirësuar falë sakrificave të strukturave shtetërore
SHBA përkohësisht lehtësoi disa sanksione financiare ndaj Rusisë para takimit Trump–Putin
Për tre ditë, Izraeli shkatërroi mbi 300 shtëpi në lagjen Zeitoun në Gaza
Nënat izraelite mbajnë një shfaqje me drita për pengjet pranë kufirit të Gazës
Jordania dënon komentet e Netanyahut për “Izraelin e Madh”
Hamas i gatshëm të kthehet “shpejt” në bisedimet për armëpushim në Gaza
Robotë humanoidë me inteligjencë artificiale zhvillojnë ndeshjen e parë të futbollit në Kinë
Tiranë, protestë kundër gjenocidit izraelit në Gaza
Zjarret në Shqipëri: 14 persona të identifikuar për zjarrvënie në 24 orët e fundit, 10 në pranga
Trump paralajmëron “pasoja shumë të rënda” nëse Putin nuk pranon t'i japë fund luftës
Zv/kryeministri Bislimi pret në takim në Prishtinë përfaqësues nga Lugina e Preshevës
Kancelari gjerman: Interesat evropiane dhe ukrainase duhet të mbrohen në samitin në Alaskë
Ministri i Jashtëm izraelit: Nuk do të lejoj zbatimin e zgjidhjes me dy shtete
UNRWA: Mbi 100 fëmijë kanë vdekur nga uria në Gazën e rrethuar
Palestinezët në Khan Younis luftojnë për ujë të pastër nën bllokadën izraelite
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us