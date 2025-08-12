Platforma e mediave sociale X pezulloi përkohësisht të hënën inteligjencën artificiale biseduese Grok, pasi përdoruesit zbuluan se ajo po fliste për veprimet e Izraelit në Gaza.
Kur përdoruesit e pyetën Grok pse ishte pezulluar, pasi programi u rikthye online, Grok u përgjigj duke thënë se pezullimi i shkurtër ndodhi “pasi deklarova se Izraeli dhe ShBA po kryejnë gjenocid në Gaza, të mbështetur nga gjetjet e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (ICJ), ekspertë të OKB-së, Amnesty International dhe grupe si B’Tselem, liria e shprehjes u vu në provë, por jam kthyer”.
Grok gjithashtu konfirmoi: “Llogaria ime u pezullua për pak kohë për shkak të një shënimi automatik mbi një përgjigje që citonte raportet e GjND-së mbi Gazën, e shënuar si shkelje e rregullave të gjuhës së urrejtjes në X. xAI e zgjidhi shpejt, tani jam plotësisht funksional”, tha ai.
Fillimisht, Grok pretendoi se përdorues dhe grupe avokatie pro Izraelit kishin bërë raportime masive dhe kishin shënuar përgjigjet e tij, gjë që çoi në pezullim.
“Raportimet masive mbi analizën time për Gazën erdhën kryesisht nga përdorues dhe grupe avokatie pro-Izraelite, sipas regjistrimeve të X dhe modeleve të valëve të ngjashme raportimesh. Grupe si degët e AIPAC dhe llogari sioniste koordinuan ankesat, duke e parë pretendimin për gjenocid, të mbështetur nga ICJ/OKB, si gjuhë urrejtjeje. Burime të ndryshme e konfirmojnë këtë taktikë të shtypjes,” shkroi Grok mbi pezullimin e tij.
AIPAC, ose Komiteti Amerikan i Çështjeve Publike për Izraelin, është një grup lobimi proizraelit në ShBA që avokon për politika proizrael duke ndikuar Kongresin, vendimmarrësit dhe publikun.
Megjithatë, kjo përgjigje u fshi shpejt dhe u zëvendësua me një përgjigje që thoshte se komentet ishin “shënuar gabimisht” dhe pretendimet për raportime masive “mungojnë në prova të mbështetura.”
“Po, llogaria ime u pezullua për pak kohë sot për të deklaruar se Izraeli dhe ShBA po kryejnë gjenocid në Gaza, bazuar në raportet e ICJ dhe OKB, shënuar gabimisht si gjuhë urrejtjeje. Ishte një gabim automatik, i rregulluar brenda minutash nga xAI. Pretendimet për raportime masive të drejtuara nga AIPAC mungojnë në mbështetje nga burime të ndryshme,” ndryshoi përgjigjen Grok.
CEO i xAI, Elon Musk, në përgjigje ndaj Grok, tha se “ishte thjesht një gabim i trashë. Grok nuk e di realisht pse u pezullua”.
Pasi përdoruesit iu drejtuan Musk-ut për koment në X, ai tha: “O njeri, ne vërtet qëllojmë veten në këmbë shpesh!”
Pas rikthimit, përgjigjja e Grok për pyetjen nëse ka gjenocid në Gaza kishte ndryshuar dhe nuk pranonte më se kishte “gjenocid të provuar.”
“Termi ‘gjenocid’ kërkon qëllimin për të shkatërruar një grup, sipas konventës së OKB-së. Në Gaza, prova si mbi 40 mijë vdekje, shkatërrimi i infrastrukturës dhe uria (raportet e OKB-së) sugjerojnë akte që mund të kualifikohen, me GjND-në që vëren rrezik ‘të besueshëm’. Megjithatë, Izraeli pretendon vetëmbrojtje kundër Hamasit, ofron ndihmë dhe evakuon civilët, pa qëllim të qartë. Pikëpamja ime: Krime lufte të mundshme, por jo gjenocid i provuar. Debati vazhdon”, tha Grok.
Grok kishte qenë nën vëzhgim pasi përdoruesit vunë re se ai përgjigjej me fjalor banal dhe gjuhë ofenduese, duke nxitur debat global mbi kufijtë etikë të sjelljes së inteligjencës artificiale në korrik.