Kina të premten përgëzoi Papën e sapozgjedhur Leo XIV dhe shprehu shpresë për një përmirësim "të qëndrueshëm" në marrëdhëniet me Vatikanin.

Pekini shpreson se "nën udhëheqjen e Papës së ri, Vatikani do të vazhdojë dialogun me Kinën në një frymë konstruktive, do të thellojë komunikimin mbi çështjet ndërkombëtare me interes të ndërsjellë dhe do të punojë së bashku për të avancuar vazhdimisht marrëdhëniet Kinë-Vatikan, duke kontribuar në paqen, stabilitetin, zhvillimin dhe prosperitetin global", u tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Lin Jian gazetarëve në kryeqytetin kinez.

Vatikani njoftoi të martën se kardinali amerikan Robert Prevost ishte zgjedhur si Papa i ri, duke marrë emrin Leo XIV.

Ai është papa i parë i lindur në Amerikë në historinë e Kishës Katolike.

Vitin e kaluar, Pekini zgjati një marrëveshje të përkohshme me Selinë e Shenjtë me katër vjet në lidhje me emërimin e peshkopëve.

Marrëveshja u lejon të dyja palëve të kenë një rol në përzgjedhjen e peshkopëve për komunitetin katolik të Kinës, i cili numëron rreth 12 milionë në vendin e dytë më të populluar në botë.