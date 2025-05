CIA-vicedirektørs søn dræbt under kamp for russiske styrker i Ukraine CIA-vicedirektørs søn dræbt under kamp for russiske styrker i Ukraine

21-årige Michael Gloss, som døde i foråret 2024, havde ifølge CIA kæmpet med psykiske problemer.