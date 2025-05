Den russiske præsident Vladimir Putin tilbød søndag Ukraine at genoptage direkte fredsforhandlinger i Istanbul med start den 15. maj.

På en pressekonference i Moskva sagde Putin, at han mandag vil snakke med den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan og anmode om, at Tyrkiet stiller en platform til rådighed for at parterne kan drøfte en afslutning på konflikten.

Han understregede, at Rusland er klar til at forhandle uden forhåndsbetingelser.

“Der er krig nu, og vi foreslår at genoptage forhandlingerne. De, der virkelig ønsker fred, vil støtte dette initiativ”, sagde Putin.

Han tilføjede, at en ny våbenhvile potentielt kunne forhandles i Istanbul.

“Vores forslag ligger på bordet, og valget ligger hos ukrainerne og deres vejledere”, sagde han.

Rusland og Ukraine førte forhandlinger i Istanbul i marts 2022 og nåede dengang frem til et udkast til en fredsaftale.