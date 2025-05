Et russisk droneangreb på en bus, der transporterede arbejdere i Dnipropetrovsk-regionen i Ukraine, har dræbt mindst ni mennesker og såret flere dusin andre, oplyste guvernøren onsdag.

"Fjendens angreb har kostet ni mennesker livet" i den sydøstlige by Marganets, skrev guvernør Sergij Lysak på Telegram.

"Antallet af sårede stiger konstan", tilføjede han og nævnte, at tallet i øjeblikket ligger på 30.

Ukrainske myndigheder meldte også om brande i flere regioner efter natlige russiske angreb.

Der blev også meldt om angreb i regionerne Kiev, Kharkiv, Poltava og Odessa.

I Rusland blev én person meldt såret efter beskydning i Belgorod-regionen.

Angrebene fandt sted samtidig med, at udsendinge fra USA, Ukraine og europæiske lande onsdag skulle mødes i Storbritannien til endnu en runde forhandlinger om at få afsluttet den over tre år lange konflikt.