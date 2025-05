Russiske styrker har udført et stort natligt droneangreb mod den ukrainske sortehavsby Odessa, hvilket har såret tre mennesker og beskadiget flere boligblokke, oplyser lokale myndigheder.

"Fjenden sigtede mod et boligområde i en tæt befolket del af Odessa", skrev borgmester Hennadij Trukhanov på Telegram tidligt tirsdag morgen sammen med billeder af en stor brand og lejlighedsbygninger med knuste ruder og beskadigede facader.

Guvernør Oleh Kiper oplyste, at tre personer blev såret under angrebet og modtager lægehjælp.

Den ukrainske luftvåben meddelte tirsdag, at Rusland affyrede 54 droner under natangrebet. Heraf blev 38 skudt ned, mens 16 ikke nåede deres mål – sandsynligvis på grund af modsvar i form af elektronisk krigsføring.

Kiper tilføjede, at angrebet på Odessa beskadigede boliger, civil infrastruktur, en uddannelsesinstitution og køretøjer.

Videoer delt af nødberedskabet viste brandmænd, der kæmpede med en stor brand i en af de beskadigede bygninger.

Odessa har med sine tre havne været et hyppigt mål for russiske angreb under den mere end tre år lange krig.