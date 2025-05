En søn af en højtstående CIA-embedsmand døde sidste år under kamphandlinger i Ukraine på russisk side.

Det oplyste en talsperson for CIA fredag ifølge NBC News.

21-årige Michael Gloss, søn af Juliane Gallina, som er vicechef for digital innovation i CIA, døde i foråret 2024.

CIA beskrev dødsfaldet som en “privat familiesag” og oplyste, at Gloss havde haft psykiske udfordringer.

Talspersonen tilføjede, at hele CIA “familien er knuste over deres tab”, og understregede, at sagen ikke betragtes som en national sikkerhedssag.

Det russiske medie Important Stories var ifølge NBC de første til at bringe nyheden om Gloss’ død.

Ifølge rapporten havde Gloss rejst meget, før han til sidst tilsluttede sig de russiske styrker.

På sociale medier delte han billeder fra Moskvas Røde Plads, hvor han smilede, og udtrykte støtte til Ruslands krigsførelse.

Gloss beskrev konflikten som en “stedfortræderkrig” og anklagede vestlige medier for at skjule sandheden. Samtidig karakteriserede han Ukraines militær som “korrupt” og “overvældet”.