Litauens parlament har torsdag vedtaget en ny lov, der betyder, at russiske statsborgere bosat i landet mister deres opholdstilladelse, hvis de uden en gyldig grund rejser til Rusland eller Hviderusland mere end én gang hver tredje måned, ifølge den offentlige tv-station LRT.

Parlamentet undlod dog at udvide reglen til at omfatte hviderussiske statsborgere og valgte dermed en mildere version af det oprindelige lovforslag, skriver mediet.

Litauens efterretningstjenester havde ellers opfordret til strammere adgangskrav for hviderussere og påpeget, at man ikke har kapacitet til at sikkerhedsvurdere alle nye indrejsende.

Litauen vedtog allerede i 2023 en lov, der satte en stopper for behandling af Schengen- og nationale visumansøgninger fra russiske og hviderussiske statsborgere – medmindre disse blev formidlet gennem Udenrigsministeriet

Formålet var at udvise støtte til Ukraine og begrænse visse rettigheder for borgere fra de to lande, der betegnes som aggressorer i krigen.