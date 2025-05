USA’s udenrigsminister Marco Rubio har advaret om, at USA kan trække sig fra bestræbelserne på at mægle fred i Ukraine, hvis der ikke sker tydelige fremskridt i de kommende dage.

“Hvis det ikke er muligt at få afsluttet krigen i Ukraine, må vi komme videre”, udtalte Rubio til journalister efter et møde med europæiske partnere i Paris torsdag.

“Det er ikke vores krig. Vi startede den ikke. USA har hjulpet Ukraine i tre år nu, og vi ønsker, at det slutter – men det er ikke vores krig”, sagde han.

Han understregede, at selvom præsident Donald Trump fortsat er engageret i at finde en fredelig løsning, må USA også prioritere andre globale udfordringer.

“Præsidenten har i 87 dage engageret sig på højeste regeringsniveau for at få afsluttet krigen. Nu når vi et punkt, hvor vi må afgøre, om det overhovedet er muligt. Det er derfor, vi taler med begge parter”, tilføjede Rubio.

Rubio deltog i torsdagens drøftelser i Paris sammen med præsidentens særlige udsending Keith Kellogg og Mellemøst-udsending Steve Witkoff, hvor de mødtes med højtstående europæiske og ukrainske embedsmænd for at drøfte en mulig afslutning på krigen mellem Rusland og Ukraine.