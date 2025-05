Rusland og Ukraine har bekræftet den tredje og sidste runde af en storstilet fangeudveksling mellem Moskva og Kyiv under rammerne af en aftale, der blev indgået i Istanbul tidligere på måneden.

I en udtalelse fra det russiske forsvarsministerium søndag fremgår det, at Rusland har modtaget 303 af sine soldater, og at samme antal ukrainske soldater er blevet sendt tilbage til Kyiv.

“De russiske soldater befinder sig nu i hviderussisk territorium, hvor de modtager den nødvendige psykologiske og medicinske hjælp”, hedder det i udtalelsen. Soldaterne vil senere blive sendt til Rusland for videre behandling og rehabilitering.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj bekræftede også udvekslingen på det sociale medie X og takkede sit team, som “arbejdede døgnet rundt for at få udvekslingen til at lykkes”.

Istanbul-forhandlingerne

“Vi vil helt sikkert få hver eneste af vores folk hjem fra russisk fangenskab”, tilføjede Zelenskyj.

Tyrkiet stod bag de første direkte forhandlinger mellem Rusland og Ukraine i tre år, som fandt sted i Istanbul den 16. maj. Under mødet blev parterne enige om en omfattende fangeudveksling med i alt 1.000 personer fra hver side og om at fortsætte forhandlingerne om en våbenhvile.

Siden aftalen blev indgået, har der fundet yderligere to udvekslinger sted, hvor henholdsvis 390 og 307 fanger blev udvekslet mellem parterne over de seneste to dage.