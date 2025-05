Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj har hævdet, at Rusland brugte et nordkoreansk fremstillet ballistisk missil under nattens angreb på Kiev, som dræbte 12 personer og sårede 90 andre.

“Ifølge foreløbige oplysninger brugte russerne et ballistisk missil fremstillet i Nordkorea. Vores efterretningstjenester arbejder på at bekræfte alle detaljer”, sagde han i en erklæring på X torsdag.

Zelenskyj, som i øjeblikket er på statsbesøg i Sydafrika, advarede om, at hvis påstanden bekræftes, vil brugen af et sådant missil vidne om “den kriminelle karakter af alliancen mellem Rusland og Pyongyang”.

I første omgang meddelte Ukraine, at 10 mennesker var blevet dræbt og 90 såret ved det russiske missilangreb på hovedstaden. Senere blev yderligere to omkomne fundet under murbrokkerne, hvilket bringer dødstallet op på 12.

“Redningsfolk har fundet to flere lig i Svyatoshynskyi-distriktet”, oplyste Tymur Tkachenko, leder af Kievs City Military Administration, på Telegram.

Tkachenko tilføjede, at 90 personer var blevet såret – heriblandt mindst 12 børn – og at flere andre bydele, herunder Holosiivskyi, Shevchenkivskyi, Solomyanskyi, Obolonskyi og Desnyanskyi, også blev ramt.

Ifølge Ukraines luftvåben lykkedes det det ukrainske forsvar at nedskyde 48 ud af 70 missiler samt 64 ud af 145 droner affyret af Rusland i løbet af natten.

Trump opfordrer Putin til at standse angrebene

I mellemtiden har præsident Donald Trump opfordret Vladimir Putin til at stoppe angrebene på Ukraine – en usædvanlig kritik fra Trumps side.

Den amerikanske præsidents direkte appel til Putin kom, efter at Zelenskyj havde opfordret sine allierede til at lægge yderligere pres på Rusland for at få dem til at stoppe invasionen.

“Jeg er ikke tilfreds med de russiske angreb”, skrev Trump på sociale medier.

“Unødvendigt og meget dårligt timet. Vladimir, STOP!”

Trump, der er blevet beskyldt for at favorisere Rusland og ofte har talt nedsættende om Zelenskyj, blev spurgt af journalister, hvilke indrømmelser Moskva havde tilbudt i forhandlingerne om at afslutte krigen.

“At de stopper med at tage hele landet – ret stor indrømmelse”, svarede han.