USA’s præsident Donald Trump har udtrykt håb om, at Rusland og Ukraine når frem til en aftale i denne uge for at afslutte krigen.

“FORHÅBENTLIGT VIL RUSLAND OG UKRAINE INDGÅ EN AFTALE I DENNE UGE”, skrev han søndag på Truth Social.

“BEGGE VIL DEREFTER BEGYNDE AT LAVE FORRETNINGER I STOR STIL MED USA, SOM TRIVES, OG TJENE FORMUER!” tilføjede han.

Udtalelsen kom kort efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj foreslog en 30-dages våbenhvile for angreb på civil infrastruktur.

“Ukraine foreslår at indstille alle angreb med langtrækkende droner og missiler mod civil infrastruktur i minimum 30 dage med mulighed for forlængelse”, skrev Zelenskyj på X.

Han sagde, at hvis Rusland afviser forslaget, vil det være bevis på, at landet ønsker at forlænge krigen.

Kreml udtalte tidligere, at præsident Vladimir Putin ikke havde beordret en forlængelse af påskens våbenhvile.

Tester vandene

Lørdag erklærede Putin en ensidig 30-timers våbenhvile og sagde, at dens succes eller fiasko ville afsløre Kievs vilje til en fredelig løsning.

Zelenskyj svarede, at Ukraine ville gengælde handlingen og foreslog at forlænge pausen, ”hvis en fuldstændig våbenhvile virkelig indtræffer”.

Senere påstod han dog, at kampe stadig fandt sted i de russiske grænseregioner Kursk og Belgorod.

Siden Trumps indsættelse i januar har USA været aktivt involveret i diplomatiske bestræbelser på at afslutte krigen og har ført samtaler med både Ukraine og Rusland.