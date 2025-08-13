Türkiye y Georgia se comprometieron a intensificar la cooperación para la paz en el mar Negro y el Cáucaso, durante una reunión entre los presidentes Recep Tayyip Erdogan y Mikheil Kavelashvili en Ankara, la capital turca.

En la rueda de prensa conjunta de este martes, Erdogan declaró que Türkiye y Georgia han estado trabajando mano a mano para promover la paz en medio de los conflictos en curso, citando la guerra en Ucrania y la crisis humanitaria en Gaza.

El presidente turco también expresó su esperanza de que esta alianza estratégica se profundice aún más con el respaldo público.

En ese sentido apuntó a la importancia estratégica del ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars, al calificarlo como "la columna vertebral del Corredor Medio”, y destacó su relevancia ahora que comienza a operar a plena capacidad.