La firma del acuerdo con Armenia es un punto de inflexión en la normalización de las relaciones de ese país con Azerbaiyán, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores armenio, Vahan Kostanyan. Describió la cumbre, auspiciada por Estados Unidos, como un punto de inflexión en los vínculos bilaterales y a la vez como un paso clave hacia la normalización con Türkiye.

Kostanyan hizo estas declaraciones en diálogo con la Agencia Anadolu, destacando que la reunión llevada a cabo en la Casa Blanca marcó “un hito significativo”. Durante esta, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y el presidente de EE.UU. Donald Trump firmaron un acuerdo para poner fin a décadas de conflicto.

“Las discusiones de ayer, tanto bilaterales con Estados Unidos como trilaterales con Estados Unidos y Azerbaiyán, fueron muy importantes, incluso históricas,” afirmó Kostanyan. “Registramos un hito importante en lo que respecta a la normalización Armenia-Azerbaiyán, pero también al fortalecimiento de la asociación estratégica Armenia-Estados Unidos”.

Normalización entre Türkiye y Armenia

Kostanyan valoró los esfuerzos previos del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, que alentaron a Armenia y Azerbaiyán a concluir un tratado de paz, y dijo que estas palabras tuvieron un efecto “positivo” en las negociaciones de normalización.