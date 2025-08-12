La Paz, Bolivia — Bolivia llega a sus elecciones presidenciales de este 17 de agosto en medio de una encrucijada histórica. Mientras en 2025 se conmemoran los 200 años de independencia, el país atraviesa una crisis política y económica que podría cambiar su rumbo.

En sus dos décadas de liderazgo, el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) —partido encabezado por Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia (2006-2019), y por Luis Arce desde 2020—, ha impulsado políticas de nacionalización, programas sociales y de industrialización. Sin embargo, actualmente el país enfrenta dificultades de acceso a dólares, la falta de combustibles y el aumento sostenido de los precios, además de un electorado cada vez más dividido y decepcionado de la cultura política.

En medio de esta tensión, la población indígena y campesina, históricamente marginada de la democracia –y que representa cerca de la mitad de Bolivia, e incluye grupos como los quechua, aymara y guaraní–, aparece de nuevo bajo el foco de atención. Hoy se constituye en una fuerza política y cultural crucial que podría ser clave para definir quién gobernará el país en la próxima década. Ganar su confianza será un desafío para todos los partidos políticos.

Ante este contexto de incertidumbre, con nueve candidatos compitiendo por la presidencia , surge la pregunta: ¿qué opciones electorales tienen los campesinos e indígenas y cuáles son los escenarios más probables?

Dos opciones liberales y una popular





Una de las opciones principales consiste en la continuidad del proceso actual, es decir, la lenta liberalización de la economía. En este primer escenario, el gobierno mantendría el discurso progresista y permitiría que la burocracia profundice su alianza con las clases dominantes —como la minería y la agroindustria— y con corporaciones nacionales y extranjeras ( logias y lobbies globalistas ), con el objeto de desmantelar el modelo económico estatista a partir de la flexibilización de regulaciones (exportaciones e importaciones, servicios financieros, inversión extranjera y privada en proyectos estratégicos de servicios e infraestructura y explotación de materia prima). Esta línea incluye al MAS-IPSP y grupos cercanos, como el Movimiento de Renovación Nacional (Morena).

Por otro lado, existe un escenario alternativo que implicaría un retorno radical a políticas neoliberales. Esto significa la reducción del tamaño del Estado por la apertura al protagonismo de capitales privados con sus efectos en la aceleración del endeudamiento, la privatización de empresas estatales, servicios y recursos naturales, la flexibilización laboral y el recorte de programas sociales. Este enfoque está representado por partidos como Alianza Unidad (AU), Alianza Libertad y Democracia (ALD), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Nueva Generación Patriótica (NGP), Autonomía Para Bolivia-Súmate (APB-SUMATE), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

Frente a las opciones impulsadas por la élite y clase media, existe una tercera alternativa, la popular. De potencial atención por la clase trabajadora y el campesinado-indígena, esta opción podría conquistar adeptos entre la población. Su objetivo es retomar el modelo de desarrollo nacionalista plurinacional de 2006-2016 —estado fuerte, industrialización y economía mixta— sin el liderazgo de Evo Morales ni del MAS-IPSP, al que algunos sectores de la sociedad boliviana acusan de haber cooptado a las organizaciones sociales y destruir la democracia popular. Andrónico Rodríguez, joven líder cocalero y actual presidente de la Cámara de Senadores, con su Alianza Popular (AP), encabeza esta opción.

La posibilidad popular, todavía en incertidumbre





Este panorama general revela la debilidad política del bloque popular, especialmente del sector indígena y campesino, ya que carece de un liderazgo con base directa en estos grupos sociales. Una encuesta realizada en julio por Ipsos CIESMORI, y citada por la agencia de noticias Reuters , mostró que Rodríguez obtuvo tan solo un 6% de apoyo a nivel nacional en julio, frente al 19% de principios de este año. Eva Copa, otra candidata de ascendencia aymara, uno de los mayores pueblos indígenas en Bolivia, se retiró de la contienda a principios de agosto.

A la vez, este escenario refleja también el oportunismo de varias agrupaciones de derecha que, coyunturalmente, se acercan a los sectores indígenas y campesinos, creando alianzas y alquilando partidos para participar en la distribución de cuotas de poder. Y eso ocurre pese a que algunos medios revelan la emergencia de una clase media integrada por numerosos indígenas que ejercen diversas profesiones, y cuyos intereses hoy trascienden la política de identidad, según expertos en el país.

La probabilidad electoral de estos tres proyectos de país pasa por superar la consigna de voto nulo definida por otras facciones –de izquierda anarquista y Evo Morales – ante su inhabilitación como candidato a la presidencia. Esta estrategia tiene por objetivo capturar el voto de la clase media, campesina e indígena simpatizantes de Morales y renegadas del MAS-IPSP, y así neutralizar el potencial apoyo a Andrónico Rodríguez.