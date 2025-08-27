ESPAÑA
Gaza y otras ciudades palestinas formarán simbólicamente el Distrito 11 de Barcelona
Esta medida se inspira en un precedente de 1995, cuando Barcelona nombró simbólicamente a Sarajevo como su Distrito 11, en señal de solidaridad y apoyo a la recuperación de la ciudad tras el genocidio de Srebrenica.
Manifestantes asisten a una protesta para pedir el fin de los bombardeos en Gaza, en Barcelona, ​​España. Foto de archivo. Reuters / Reuters
27 de agosto de 2025

Gaza y otras ciudades palestinas se convertirán simbólicamente en el Distrito 11 de Barcelona: así lo anunció el alcalde, Jaume Collboni, este martes, explicando que la medida busca reforzar la cooperación y la solidaridad.

Collboni presentó el plan durante una visita a Jordania, y explicó que el nuevo distrito será una entidad técnica y presupuestaria dentro de la estructura municipal de Barcelona. Complementará los 10 distritos ya existentes y coordinará todos los proyectos de cooperación con ciudades palestinas y con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

“Ya no se trata de cooperación puntual, con visitas, sino de una estructura fija, pensando en utilizar el talento de los técnicos municipales”, afirmó. También añadió que una estructura similar podría crearse “en territorio palestino o, si se diera el caso, en Jordania”.

La iniciativa sigue el precedente establecido en 1995, cuando Barcelona designó simbólicamente a Sarajevo como su Distrito 11 para apoyar su recuperación tras el genocidio de Srebrenica.

La propuesta, que contará con un presupuesto inicial de 1 millón de euros (1,16 millones de dólares), comenzará a finales de este año y será de mediano a largo plazo, incluyendo los esfuerzos de reconstrucción.

Esta semana, Collboni también se prometió a duplicar la financiación destinada a la UNRWA para alimentos y medicinas, que pasará de 200.000 a 400.000 euros, y aseguró que “estabilizará y ampliará” la cooperación técnica con ciudades como Gaza, Ramala y Belén a través de personal municipal, estructuras del ayuntamiento y recursos de la ciudad.

Durante el fin de semana, Collboni comentó que había planeado viajar a Israel y Palestina, pero las autoridades israelíes le negaron la entrada.

“Íbamos a iniciar una misión de cooperación y paz, prestando atención a los alcaldes de Belén y Ramala. El objetivo era conocer de primera mano la realidad de las ciudades palestinas y explorar formas de ayuda desde Barcelona en estos momentos críticos”, escribió en redes sociales.

FUENTE:TRT Español y agencias
