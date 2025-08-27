Gaza y otras ciudades palestinas se convertirán simbólicamente en el Distrito 11 de Barcelona: así lo anunció el alcalde, Jaume Collboni, este martes, explicando que la medida busca reforzar la cooperación y la solidaridad.

Collboni presentó el plan durante una visita a Jordania, y explicó que el nuevo distrito será una entidad técnica y presupuestaria dentro de la estructura municipal de Barcelona. Complementará los 10 distritos ya existentes y coordinará todos los proyectos de cooperación con ciudades palestinas y con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

“Ya no se trata de cooperación puntual, con visitas, sino de una estructura fija, pensando en utilizar el talento de los técnicos municipales”, afirmó. También añadió que una estructura similar podría crearse “en territorio palestino o, si se diera el caso, en Jordania”.

La iniciativa sigue el precedente establecido en 1995, cuando Barcelona designó simbólicamente a Sarajevo como su Distrito 11 para apoyar su recuperación tras el genocidio de Srebrenica.