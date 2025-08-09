Miles de manifestantes pro-Palestina se congregaron en la plaza Beyazit de Estambul durante la noche de este sábado, tras las oraciones vespertinas, para expresar su oposición al genocidio de Israel y la hambruna que ha impuesto en Gaza.

La protesta, en la que participaron organizaciones no gubernamentales y ciudadanos, continuó con una marcha hacia la histórica mezquita de Ayasofya (Santa Sofía).

Los participantes buscaron generar conciencia sobre la crisis humanitaria y expresar su solidaridad con los palestinos en Gaza, en medio de la creciente violencia y la grave escasez de alimentos y suministros médicos.

En esa línea, los organizadores instaron a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para poner fin al sufrimiento en el enclave.