TÜRKİYE
2 min de lectura
Miles de personas protestan en Estambul contra el genocidio de Israel y la hambruna forzada en Gaza
Los manifestantes marcharon desde la plaza Beyazit hasta la mezquita de Ayasofya (Santa Sofía) para exigir una acción urgente de la comunidad internacional que ponga fin al sufrimiento de los palestinos en Gaza.
Miles de personas protestan en Estambul contra el genocidio de Israel y la hambruna forzada en Gaza
La brutal ofensiva israelí ha devastado el enclave y ha causado muertes por hambruna. / AA
hace 10 horas

Miles de manifestantes pro-Palestina se congregaron en la plaza Beyazit de Estambul durante la noche de este sábado, tras las oraciones vespertinas, para expresar su oposición al genocidio de Israel y la hambruna que ha impuesto en Gaza.

La protesta, en la que participaron organizaciones no gubernamentales y ciudadanos, continuó con una marcha hacia la histórica mezquita de Ayasofya (Santa Sofía).

Los participantes buscaron generar conciencia sobre la crisis humanitaria y expresar su solidaridad con los palestinos en Gaza, en medio de la creciente violencia y la grave escasez de alimentos y suministros médicos.

RelacionadoTRT Global - El mundo rechaza ocupación israelí de Ciudad de Gaza, mientras bombardeos siguen “en todas partes"

En esa línea, los organizadores instaron a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para poner fin al sufrimiento en el enclave.

Recomendados

Israel enfrenta una creciente presión por el genocidio que está perpetrando en Gaza, donde ha matado a más de 61.000 personas desde octubre de 2023.

La campaña militar ha devastado el enclave y ha provocado muertes por hambre e inanición.

En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva sobre el enclave.


FUENTE:TRT World
Explora
Handala desafía el bloqueo israelí y sigue rumbo a Gaza pese a drones y cortes en las comunicaciones
Un asesinato cada 12 minutos: Gaza atraviesa el mes más letal desde el inicio del 2024
Israel y EE.UU. retiran sus delegaciones de negociación de tregua en Gaza y el proceso se estanca
Con Gaza sumida en una hambruna masiva, ¿en qué punto están las negociaciones de alto el fuego?
Parlamento de Israel aprueba una moción para anexar Cisjordania ocupada y desata condenas globales
Rusia y Ucrania cierran ronda de negociaciones de paz en Estambul con propuesta de cumbre en agosto
Con denuncias de “sesgo antiisraelí”, EE.UU. abandona la Unesco por tercera vez en su historia
Bombardeados y forzados a evacuar, más de dos millones sobreviven hacinados en el 12% de Gaza
Türkiye impulsa su industria de defensa a un nuevo nivel, afirma presidente Erdogan en la feria IDEF
Türkiye y Reino Unido refuerzan cooperación en defensa con un acuerdo por avión Eurofighter Typhoon
Venezuela inicia investigación por presuntos abusos a migrantes detenidos en prisión salvadoreña
Nacer para morir de hambre: el bloqueo de alimentos y los bombardeos condenan a los bebés en Gaza
Presidentes de Latinoamérica y España unen voces por Gaza y contra las amenazas a la democracia
Ministros de El Salvador y Türkiye refuerzan vínculos bilaterales en encuentro en Ankara
Lago Escondido: el polémico enclave del millonario Joe Lewis con nexos israelíes en la Patagonia
Por Agustín Gulman
Echa un vistazo a TRT Global. ¡Comparte tu opinión!
Contact us