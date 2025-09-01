El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que Beijing y Ankara deberían fortalecer la sinergia entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Iniciativa del Corredor Medio, al tiempo que elogió el espíritu de autosuficiencia de Türkiye.

Durante sus declaraciones en la noche de este domingo, Xi afirmó que China y Türkiye son potencias emergentes y miembros importantes del Sur Global, con un espíritu de independencia y autosuficiencia, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado.

Los comentarios de Xi se dieron en el marco de una reunión bilateral con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, en la ciudad de Tianjin, antes de una cena ofrecida por el líder chino en honor a los mandatarios asistentes a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) .

"Mantener un desarrollo de alto nivel en las relaciones de China y Türkiye beneficia a los objetivos fundamentales de ambos países y a los intereses comunes del Sur Global", declaró Xi.

Relacionado TRT Global - ¿Qué implica presencia de Erdogan en cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China?

También sostuvo que las dos naciones deben aprovechar la tendencia de "tiempos de paz, desarrollo, cooperación y resultados favorables para lograr el éxito mutuo en el camino hacia la prosperidad nacional”. En esa línea añadió que se debe “elevar la relación de cooperación estratégica entre China y Türkiye a nuevos niveles y promover conjuntamente la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo".

"Confianza política mutua"





Destacando que el próximo año se conmemora el aniversario número 55 de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Xi afirmó que Beijing y Ankara deben aprovechar esta oportunidad para impulsar las relaciones bilaterales.