Israel lanzó nuevamente ataques contra Siria: tanto en el sur, en plena zona de amortiguamiento, como cerca de Damasco, la capital. En respuesta, el gobierno sirio denunció estas incursiones como una violación de su soberanía y las calificó como parte de la agenda expansionista de Israel, que mantiene tropas en áreas desmilitarizadas, en abierta violación del Acuerdo de Separación de 1974.

Este martes, un joven murió en uno de estos ataques contra la aldea de Turnejeh, ubicada en el sur del país, en la provincia de Quneitra. Según informó el canal de televisión estatal Al-Ikhbariya, el joven perdió la vida cuando el ejército israelí atacó una vivienda.

Poco antes, las tropas israelíes realizaron una redada nocturna en la aldea de Suwaisa, en la misma provincia, lanzando bengalas y registrando propiedades, donde también detuvieron a un joven ciudadano en medio de enfrentamientos con los habitantes.

Esto eleva a cuatro las incursiones israelíes realizadas en Quneitra en lo que va de agosto, y eleva las tensiones, ya que este lugar hace parte de la zona de amortiguamiento de los Altos del Golán sirios ocupados.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo a través de X que el ejército “permanecerá en en la zona de seguridad”, así como en el monte Hermón, alegando motivos de seguridad. Sostuvo que la presencia del ejército es necesaria para “proteger los asentamientos del Golán y Galilea” y la comunidad drusa en Siria, una justificación que se ha repetido en cada una de sus incursiones en la zona en los últimos meses.

Relacionado TRT Global - Sobrevivir como periodista en Siria: de la represión al riesgo diario de la ocupación israelí

Flagrante violación del derecho internacional





Sin embargo, las incursiones en Quneitra no fueron las únicas en territorio sirio esta semana. El lunes, las fuerzas de Tel Aviv atacaron los suburbios de Damasco, la capital del país. El gobierno sirio condenó enérgicamente esta acción e instó al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir de manera inmediata para detener estas operaciones.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio calificó la incursión en la ciudad de Beit Jinn, en la zona rural cerca de la capital, llevada a cabo por 11 vehículos militares y casi 60 soldados, como una "grave amenaza para la paz y la seguridad regionales" y una "flagrante violación del derecho internacional".

El ministerio afirmó que esto es "una amenaza directa para la paz y la estabilidad regional", advirtiendo que estas prácticas socavan los esfuerzos internacionales para restablecer la seguridad.

Posteriormente, el ministerio denunció en un comunicado diferente los ataques en Quneitra, reafirmando su derecho a defender su territorio y a su pueblo por todos los medios garantizados por el derecho internacional. Indicó que una persona murió en el bombardeo israelí contra la aldea de Turnejeh y condenó las “campañas de arrestos contra civiles en la localidad de Suwayseh, así como el despliegue ilegal en el monte Hermón (Jabal al-Sheikh) y en la zona de amortiguamiento”.

“Estas prácticas agresivas representan una flagrante violación de la Carta de la ONU, del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, y constituyen una amenaza directa para la paz y la seguridad en la región”, indicó. Y llamó a la comunidad internacional a “tomar medidas urgentes para poner fin a estas violaciones en curso”.