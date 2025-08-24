Caracas amaneció con largas filas en plazas, edificios públicos e incluso frente al palacio presidencial de Miraflores. Entre los que aguardaban había funcionarios, amas de casa y jubilados. Todos acudieron al mismo llamado: inscribirse en la milicia bolivariana, una fuerza civil vinculada a las Fuerzas Armadas, tras la convocatoria lanzada por el presidente Nicolás Maduro.

El presidente Nicolás Maduro llamó a los ciudadanos a responder a la actual “amenaza” estadounidense y a inscribirse durante el fin de semana en la Milicia Bolivariana, un cuerpo civil vinculado a las fuerzas armadas del país sudamericano.

La demostración de fuerza también buscó enviar un mensaje a Washington, que ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro —a quien la administración Trump acusa de liderar un cartel de drogas— y ha desplegado tres buques de guerra frente a la costa venezolana en lo que asegura son operaciones antidroga.

En la capital, los centros de registro se levantaron en plazas, instalaciones militares y edificios públicos, e incluso en el palacio presidencial de Miraflores. También se habilitó el Cuartel de la Montaña, donde descansa el fallecido líder socialista Hugo Chávez, en un barrio popular de Caracas con grandes bloques de viviendas y casas de ladrillo desgastadas.

“¿Ha servido antes?”, le preguntó un miliciano vestido de camuflaje a Óscar Matheus.

“Estoy aquí para servir a nuestro país”, respondió a la agencia de noticias AFP el auditor de 66 años. “No sabemos qué pueda pasar, pero debemos prepararnos y seguir resistiendo”.

“¿Ha servido antes?”, preguntó un miembro de la milicia vestido de camuflaje a Óscar Matheus.

“La patria nos llama. Nuestro país nos necesita”, afirmó Rosy Paravabith, de 51 años, mientras completaba su inscripción.

“¡Viva la patria!”

Bautizadas por Hugo Chávez como el “Ejército Bolivariano”, las Fuerzas Armadas de Venezuela no esconden la impronta política de la milicia. Hoy, su saludo oficial es “¡Chávez vive!”.

El expresidente socialista llegó al poder en 1999 y permaneció en él hasta su muerte en 2013. Desde entonces, Nicolás Maduro gobierna el país, aunque Estados Unidos no reconoce la validez de sus dos últimas elecciones.

El número real de efectivos de la milicia sigue siendo una incógnita. Maduro aseguró esta semana que cuenta con más de 4,5 millones de soldados listos. Pero la última estimación independiente, elaborada en 2020 por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, situaba la cifra en unos 343.000 miembros.

Entre los que se sumaron en Caracas había también policías y reservistas militares que buscaban reafirmar su compromiso.