El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, criticó el papel de Israel en los recientes conflictos en Al-Suweida, Siria, destacando la preocupación de Ankara por la interferencia externa en los asuntos de Damasco.

“Uno de los principales actores detrás de esta oscura situación (de los hechos en Al-Suweida) ha resultado ser Israel”, afirmó Fidan durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad Hassan al-Shaibani, en Ankara este miércoles.

También subrayó la visión de Türkiye para una Siria posconflicto al señalar que debe ser un país ”donde todos los pueblos, creencias y culturas se conserven y puedan convivir. Como Türkiye, estamos haciendo nuestras recomendaciones en esta dirección”.

Fidan advirtió que Ankara está presenciando desarrollos que ya no puede tolerar. “Los miembros terroristas del YPG no han abandonado Siria; no deben pensar que no lo vemos”, advirtió.

El ministro hizo un llamado al grupo terrorista YPG para que termine de inmediato con la amenaza hacia Türkiye y la región, instándolos a ellos y a sus reclutas extranjeros a abandonar el territorio sirio sin demora.

Por su parte, Al-Shaibani destacó las intervenciones extranjeras en curso en Siria, describiendo algunas como “directas y con el objetivo de debilitar al Estado sirio y crear una división frágil”.

También señaló que la comunidad drusa sigue siendo una parte integral de la sociedad siria, rechazando las afirmaciones de Israel que sugieren lo contrario.

“No hay intención de excluirlos (a la comunidad drusa) de ningún modo”, dijo. “Lo que ocurrió en Al-Suweida fue instigado por Israel para sembrar discordia sectaria en la región”, agregó.