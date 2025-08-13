TÜRKİYE
3 min de lectura
Türkiye culpa a Israel por el conflicto en Al-Suweida y pide un futuro inclusivo en Siria
Los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y de Siria, Asaad Hassan al-Shaibani, destacaron la importancia de la coordinación en materia de seguridad y militar para salvaguardar las fronteras y combatir el terrorismo.
Türkiye culpa a Israel por el conflicto en Al-Suweida y pide un futuro inclusivo en Siria
Fidan subrayó la visión de Türkiye para una "nueva Siria", donde "todos los pueblos, creencias y culturas se conserven y puedan convivir". / AA
hace 9 horas

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, criticó el papel de Israel en los recientes conflictos en Al-Suweida, Siria, destacando la preocupación de Ankara por la interferencia externa en los asuntos de Damasco.

“Uno de los principales actores detrás de esta oscura situación (de los hechos en Al-Suweida) ha resultado ser Israel”, afirmó Fidan durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad Hassan al-Shaibani, en Ankara este miércoles.

También subrayó la visión de Türkiye para una Siria posconflicto al señalar que debe ser un país ”donde todos los pueblos, creencias y culturas se conserven y puedan convivir. Como Türkiye, estamos haciendo nuestras recomendaciones en esta dirección”.

Fidan advirtió que Ankara está presenciando desarrollos que ya no puede tolerar. “Los miembros terroristas del YPG no han abandonado Siria; no deben pensar que no lo vemos”, advirtió.

El ministro hizo un llamado al grupo terrorista YPG para que termine de inmediato con la amenaza hacia Türkiye y la región, instándolos a ellos y a sus reclutas extranjeros a abandonar el territorio sirio sin demora.

Por su parte, Al-Shaibani destacó las intervenciones extranjeras en curso en Siria, describiendo algunas como “directas y con el objetivo de debilitar al Estado sirio y crear una división frágil”.

También señaló que la comunidad drusa sigue siendo una parte integral de la sociedad siria, rechazando las afirmaciones de Israel que sugieren lo contrario.

“No hay intención de excluirlos (a la comunidad drusa) de ningún modo”, dijo. “Lo que ocurrió en Al-Suweida fue instigado por Israel para sembrar discordia sectaria en la región”, agregó.

Recomendados

“Compartimos muchos intereses y amenazas comunes con Türkiye, y advertimos contra el apoyo al caos en Siria”, añadió.

RelacionadoTRT Global - Siria defiende su estabilidad frente a amenazas de Israel, y fortalece sus lazos con Türkiye

Al Shaibani señaló que consideró que la “Conferencia de Hasakah”, realizada por los componentes del noreste de Siria, fue una violación del acuerdo firmado el 10 de marzo con la organización terrorista YPG.

El 10 de marzo, la presidencia siria anunció la firma de un acuerdo para la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) —dominadas por el YPG, la rama siria del grupo terrorista PKK— en las instituciones estatales. Este pacto buscó reafirmar la unidad territorial del país y rechazó cualquier intento de división.

El gobierno sirio ha intensificado los esfuerzos de seguridad desde la caída de Bashar al-Assad el año pasado, tras 24 años en el poder.

Assad huyó a Rusia en diciembre, poniendo fin al régimen del Partido Baath, que había estado en el poder desde 1963.

En enero se formó una nueva administración de transición liderada por el presidente Ahmad Al-Sharaa.

RelacionadoTRT Global - Türkiye reafirma su apoyo a la estabilidad de Siria y fortalece la cooperación en defensa
FUENTE:TRT World
Explora
Handala desafía el bloqueo israelí y sigue rumbo a Gaza pese a drones y cortes en las comunicaciones
Un asesinato cada 12 minutos: Gaza atraviesa el mes más letal desde el inicio del 2024
Israel y EE.UU. retiran sus delegaciones de negociación de tregua en Gaza y el proceso se estanca
Con Gaza sumida en una hambruna masiva, ¿en qué punto están las negociaciones de alto el fuego?
Parlamento de Israel aprueba una moción para anexar Cisjordania ocupada y desata condenas globales
Rusia y Ucrania cierran ronda de negociaciones de paz en Estambul con propuesta de cumbre en agosto
Con denuncias de “sesgo antiisraelí”, EE.UU. abandona la Unesco por tercera vez en su historia
Bombardeados y forzados a evacuar, más de dos millones sobreviven hacinados en el 12% de Gaza
Türkiye impulsa su industria de defensa a un nuevo nivel, afirma presidente Erdogan en la feria IDEF
Türkiye y Reino Unido refuerzan cooperación en defensa con un acuerdo por avión Eurofighter Typhoon
Venezuela inicia investigación por presuntos abusos a migrantes detenidos en prisión salvadoreña
Nacer para morir de hambre: el bloqueo de alimentos y los bombardeos condenan a los bebés en Gaza
Presidentes de Latinoamérica y España unen voces por Gaza y contra las amenazas a la democracia
Ministros de El Salvador y Türkiye refuerzan vínculos bilaterales en encuentro en Ankara
Lago Escondido: el polémico enclave del millonario Joe Lewis con nexos israelíes en la Patagonia
Por Agustín Gulman
Echa un vistazo a TRT Global. ¡Comparte tu opinión!
Contact us