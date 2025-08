“Él no puede hablar, pero nosotros podemos hablar por él”, exclamó el diputado Marco Feliciano desde la Avenida Paulista, en Sao Paulo, ante una multitud que coreaba su nombre. Poco después, un miembro de su entorno compartió con la prensa un video del expresidente observando las manifestaciones desde su casa, vestido con bermudas y la camiseta de la selección brasileña, móvil en mano.

Lula reitera que Brasil “no tiene miedo”

La tensión entre Brasil y Estados Unidos se intensificó luego de los aranceles impuestos por Washington. En esa línea, Lula afirmó que las conversaciones sobre ese asunto requieren cautela y responsabilidad diplomática, al asegurar que existe un "límite de discusión" con el Gobierno estadounidense.

"No puedo decir todo lo que creo que debería decir. Tengo que decir lo que es posible", dijo Lula en la reunión del PT. También aseguró que su gobierno no teme confrontaciones y dijo que, aunque Brasil no quiere confusión, que no se piense "que tenemos miedo. No lo tenemos".

"Queremos negociar (...), no queremos pelear. Pero que no piensen que tenemos miedo", dijo. Y luego insistió: "Queremos negociar en igualdad de condiciones, queremos ser respetados en nuestro justo valor”.

El presidente recordó que su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, ya presentaron propuestas concretas a Washington y que los canales de diálogo siguen abiertos.

El viernes pasado Lula reiteró que está "abierto al diálogo" sobre los aranceles con Trump. No obstante, el mandatario brasileño aclaró que "quien define los rumbos de Brasil son los brasileños y sus instituciones", tras los ataques de la Casa Blanca al Supremo Tribunal con las sanciones sobre Moraes.