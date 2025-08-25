Los diálogos sobre el programa nuclear de Irán vuelven a estar en la agenda internacional, luego de que el líder supremo, Alí Jamenei, afirmara que las disputas entre Teherán y Washington “no tiene solución”, a la vez que advirtió que su país no se “someterá“ a Estados Unidos. En paralelo, la agencia semiestatal iraní Tasnmi reportó que representantes de la nación sostendrán un encuentro con delegados de Reino Unido, Francia y Alemania en Ginebra este martes, para abordar el programa nuclear y la suspensión de sanciones. La delegación de Teherán estará encabezada por el viceministro de Exteriores Majid Takht Ravanchi.

“Los enemigos han fracasado en debilitar a Irán mediante la guerra”, declaró este domingo Jamanei, citado por medios estatales. También denunció “intentos de crear divisiones dentro de Irán”, sin especificar la naturaleza de esos esfuerzos ni quiénes estarían detrás de ellos.

En respuesta a los llamados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán “se rinda”, el líder supremo afirmó que el pueblo iraní “se siente profundamente ofendido por tal insulto y se mantendrá con toda su fuerza frente a quienes albergan una expectativa tan falsa”.

Algunos reportes indicaron que Trump había instado a Teherán en junio pasado a aceptar una “rendición incondicional” ante las demandas de Washington.

Ante las preguntas internas sobre la negativa de Irán a mantener negociaciones nucleares directas con EE.UU., Jamenei aseveró que las disputas de "no tienen solución" y agregó que quienes abogan por conversaciones directas con Washington son "superficiales".

También tribuyó la prolongada ruptura con Estados Unidos a lo que describió como la “postura agresiva” de la Casa Blanca.

Jamenei además agregó que la "unidad nacional" dentro de Irán se ha profundizado y fortalecido en respuesta a la "agresión estadounidense e israelí", y enfatizó la necesidad de mantener dicha unidad.

Reunión de Irán con países europeos en Ginebra





Horas después de las declaraciones del líder supremo, la agencia Tasnmi señaló que Irán retomará los diáologos nucleares con Reino Unido, Francia y Alemania. El enfoque estará en el programa nuclear de Teherán y la necesidad de suspender las sanciones.

El pasado viernes, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, habló por teléfono con sus homólogos de los tres países europeos y con el responsable de política exterior de la Unión Europea.