“Llevamos cinco meses muriendo de hambre”, relata Tariq Ahmed, voluntario en una cocina móvil de un campamento de refugiados en el sur de Gaza. Pero no se trata de una metáfora, sino de una realidad devastadora: más de 300 palestinos han muerto por desnutrición a causa de la hambruna impuesta por el bloqueo de Israel en el enclave. Y otros dos millones de personas permanecen al borde de sufrir el mismo destino.

Ahmed, de 45 años, trabajaba como profesor antes del comienzo de la ofensiva israelí. Ahora, pasa cada día varias horas en fila en un punto de distribución de comida para conseguir una olla de arroz. Al regresar a su refugio improvisado, divide lo poco que logra conseguir entre sus seis hijos, pero la ración apenas cubre un tercio de lo que necesitan.

“La poca comida que logramos conseguir llega de manera irregular, en cantidades mínimas, de las cocinas comunitarias. Algunos días no recibimos nada. Entonces mis hijos se acuestan con hambre y yo trato de calmarlos con los restos que logro pedir a los vecinos”, explicó.

Así, mientras la ayuda humanitaria sigue siendo casi inexistente, la situación se vuelve cada vez más crítica. Este domingo, once personas murieron por desnutrición, informó el Ministerio de Salud de Gaza. Lo que elevó a 300 el total de fallecidos, entre ellos 117 niños, por esta causa en el territorio palestino desde que comenzó la ofensiva israelí en octubre de 2023.

"Estamos en una situación peor que la hambruna"





A pesar de los anuncios de Israel sobre la apertura de corredores humanitarios, las organizaciones internacionales y locales de asistencia informan que no han podido recibir ni distribuir cantidades significativas de ayuda.

Tawfiq Al-Najeeli, que supervisa un campamento de refugiados en Al-Mawasi, declaró que sólo ha podido distribuir cuatro ollas de arroz entre más de 18 familias en las últimas tres semanas.

La situación, según explica, es desesperante. “Estamos en una situación peor que la hambruna. La distribución de ayuda se detuvo a principios de marzo, y la gente —casi el 90%— está desempleada y no puede comprar nada porque simplemente no tiene dinero y los precios son muy altos”, declaró a TRT World.

“La gente piensa que puedo ayudarlos, pero no tengo nada. Las familias vienen con sus hijos, suplicando. Los veo acostarse con hambre y despertarse con hambre. Lloro por ellos, pero no puedo hacer nada”.

La gravedad de la situación se refleja también en los informes de la Media Luna Roja Palestina, que confirma que, a pesar de los anuncios de Israel, no ha entrado ayuda alimentaria significativa. “Hemos recibido algunos medicamentos, sí, pero no comida”, explicó Raed al-Nims, portavoz de la organización.

“El informe del IPC llega demasiado tarde”





El pasado viernes, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU, confirmó que la Ciudad de Gaza enfrenta una hambruna “catastrófica”, la primera de este tipo en Oriente Medio, y advirtió que es probable que la crisis siga extendiéndose.

Ahmed señaló que el informe del IPC, que describe las condiciones de hambruna en Gaza, llega demasiado tarde.

“Llevamos cinco meses muriendo de hambre. El mundo, sus gobiernos, sus instituciones, incluso la ONU, que dice defender la libertad y los derechos humanos, nos ha abandonado a la muerte”, afirmó Ahmed.

Describe el hambre como una fuerza omnipresente: “Todos los que conozco han perdido peso. La gente reduce sus comidas a una vez al día. Los alimentos más básicos simplemente han desaparecido”.

“Sin ayuda, mi familia morirá”, sentencia.

Israel niega la hambruna





Por su parte, Israel rechazó el anuncio de la hambruna, lo calificó de “mentira descarada” y subrayó sus recientes esfuerzos para permitir la entrada de más alimentos tras flexibilizar un bloqueo total de dos meses y medio en mayo.