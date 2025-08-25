La situación en Gaza es insostenible: los palestinos mueren de hambre mientras las bombas los acechan y el ejército israelí los rodea. Aunque Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego desde hace una semana, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no da señales de querer negociar. Por el contrario, sigue adelante con su plan para reocupar la Ciudad de Gaza. La falta de voluntad de Tel Aviv sobre la tregua que está sobre la mesa generó resistencia en el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien este domingo instó al mandatario a dialogar con el grupo palestino.

“Hay un acuerdo sobre la mesa, y debe tomarse ahora”, dijo Zamir en declaraciones a Canal 13 de Israel. “El ejército ha proporcionado las condiciones para su cumplimiento, y la decisión está ahora en manos de Netanyahu”.

También reiteró su preocupación por los riesgos del plan de reocupación: “El ejército es capaz de ocupar Gaza, pero la operación podría poner en grave peligro la vida de los rehenes (israelíes)”.

Zamir hizo estas declaraciones durante las discusiones sobre la operación “Carros de Gedeón 2”, un plan de gran ofensiva destinado a reocupar la Ciudad de Gaza y acompañado de desplazamientos masivos. También mientras gran parte de la sociedad israelí presiona a Netanyahu para que negocie.

El jueves pasado, Netanyahu ordenó iniciar negociaciones, con comentarios que sugieren que podría buscar un acuerdo bajo nuevas condiciones, aunque no se conocieron más detalles.

Sin embargo, el primer ministro aún no ha respondido a la propuesta que Hamás aceptó el lunes 18 de agosto, y desde entonces los mediadores de Egipto y Qatar esperan una respuesta de Tel Aviv.

Hamás acusa a Netanyahu de bloquear el acuerdo





Por su parte, Hamás acusó a Netanyahu de “rechazar todas las soluciones” para alcanzar un alto el fuego y un intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos.

En un comunicado aseguró haber aceptado un acuerdo parcial y estar dispuesto a lograr uno integral. Sostuvo que la aprobación del “plan de ocupación de Gaza” a pesar de la disposición de Hamás a alcanzar la paz demuestra “insistencia de Netanyahu en obstruir el acuerdo”.

“Netanyahu rechaza todas las soluciones y sigue imponiendo nuevos obstáculos a pesar de nuestra aceptación de la propuesta de los mediadores”, añadió.

Exportavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dice que Netanyahu frustró treguas





En la misma línea, Matthew Miller, exportavoz del Departamento de Estado de EE.UU. en el Gobierno de Joe Biden, sorprendió al declarar que el primer ministro israelí bloqueó deliberadamente los intentos por lograr una tregua y la liberación de rehenes en Gaza.

Recordó que en abril de 2024, mientras Washington presionaba a Hamás para aceptar una tregua de seis semanas que hubiera evitado la invasión de Rafah, Netanyahu declaró que Israel entraría en Rafah “hubiera o no hubiera un alto el fuego”.

Miller afirmó que el comentario socavó la influencia que necesitaban los mediadores. "Imagínense cuánto más difícil fue lograr un acuerdo... [ya que eliminó] la principal motivación [de Hamás] para aceptarlo".

En mayo, el entonces presidente de EE.UU., Joe Biden, reveló detalles de un pacto tentativo horas después de que Netanyahu lo firmara. En julio, Hamás respondió positivamente, pero Netanyahu demoró casi un mes antes de exigir condiciones que “no estaban sobre la mesa”, como mantener fuerzas israelíes en el Corredor Filadelfia, en la frontera con Egipto.

“Es consistente con el patrón que vimos durante muchos meses. Siempre buscaban formas de añadir condiciones o de hacer los términos más difíciles”, afirmó Miller. “Eso fue quizá lo más frustrante, porque estuvimos muy cerca de un acuerdo que podía haber traído de vuelta a los rehenes y quizá haber terminado el genocidio de una vez por todas”.

Reubicar a 1,3 millones de palestinos en sur de Gaza es “prácticamente imposible”





En medio, las autoridades de Gaza advirtieron este domingo que trasladar a 1,3 millones de personas del norte al sur “es casi imposible”. “Las provincias del sur del enclave no pueden albergar a 1,3 millones de personas desplazadas por la fuerza desde la Ciudad de Gaza”, señaló la Oficina de Prensa.

Testigos afirmaron que el ejército israelí demolió barrios enteros en el norte y ordenó a la población evacuar hacia el sur. Desde que Tel Aviv permitió la entrada de material humanitario, solo ingresaron unas 10.000 carpas, apenas el 4% de las 250.000 necesarias.

“No existen zonas seguras en el sur, ya que el ejército controla casi 77% del territorio de Gaza, lo que hace que cualquier nuevo desplazamiento sea casi imposible y ponga en riesgo la vida de quienes huyen”, advirtió la oficina.

“Déjenlos morir de hambre”





Mientras este domingo el jefe del Ejército instaba a Netanyahu que negocie un alto el fuego, ministros de extrema derecha pedían medidas más severas contra los gazatíes que no se retiren de la Ciudad de Gaza.

“Ordenamos una operación rápida. En mi opinión, pueden cercarlos (a los palestinos de Gaza)”, dijo el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

“Al que no evacúe, no lo dejen salir. Sin agua, sin electricidad: déjenlos morir de hambre o que se rindan. Esto es lo que queremos, y ustedes son capaces de hacerlo”, citó el Canal 12 israelí, aclarando que hizo estas declaraciones durante una reunión de gabinete.